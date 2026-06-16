رغم التفاهم الإيراني الأميركي بوقف الحرب على كل الجبهات، يواصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته على جنوب لبنان، منفّذًا سلسلة استهدافات طاولت سيارات مدنية وتجمّعات للأهالي في عدد من البلدات الجنوبية، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، وسط استمرار القصف المدفعي والغارات المسيّرة على مناطق متفرقة. فقد صعّد العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته فاستهدف سيارة في بلدة ميفدون، ثم عاود قصف المكان عقب تجمّع الأهالي، قبل أن يستهدف سيارة ثانية في البلدة.

كذلك، استهدف سيارة ثالثة في بلدة شوكين ليرتفع مجموع الاعتداءات إلى استهداف ثلاث سيارات وتجمّعٍ للأهالي، ما أسفر وفق حصيلة أولية عن أربعة شهداء وعدد من الجرحى، فيما عملت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية على إجلاء الإصابات بالتعاون مع الجمعيات الإسعافية الأخرى.

وألقت محلقة معادية قنبلة صوتية في محيط عدد من الشبان في بلدة حداثا، ما أدى إلى إصابة 4 منهم بجروح طفيفة.

كذلك، أغار الطيران المسيّر المعادي مستهدفًا النبطية الفوقا محيط "دار المعلمين"، فيما ألقت محلقة قنبلة صوتية قرب عدد من المواطنين في بيت ياحون دون وقوع إصابات.

وكان القصف المدفعي المعادي قد استهدف: النبطية الفوقا، أطراف النبطية، حبوش، جبل الرفيع، حرش العيشية، برغز.

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