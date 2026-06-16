نفى الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية، أخبارًا عن سحبه أعدادًا كبيرة من الشهداء من بلدات جنوبية، وقال في بيان: "تتداول بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد أن فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية قامت بسحب أعداد كبيرة من الشهداء من بعض البلدات الجنوبية".

وأضاف: "يهمّ الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية أن ينفي هذه الأخبار جملةً وتفصيلًا"، مؤكدًا "أنها عارية من الصحة، ولا تستند إلى أي معلومات أو مصادر رسمية".

ودعا الدفاع المدني جميع وسائل الإعلام والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار والأحداث، والاعتماد حصرًا على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية المخولة، تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى إرباك الرأي العام وتضليل المواطنين".

وأكد أنه "يواصل أداء مهامه الإنسانية والميدانية بكل شفافية ومسؤولية، وأن أي معلومات تتعلق بأعماله ونشاطاته يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة".

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