شيّع حزب الله وأهالي بلدة الكنيسة والبلدات المجاورة الشهيد المجاهد قاسم محمد ديب زعيتر، في موكب حاشد جسّد معاني الوفاء لتضحيات الشهداء وتمسّك الأهالي بنهج المقاومة.

وانطلق موكب التشييع من أمام منزل الشهيد، تتقدّمه الخيالة، وعلى وقع الهتافات الحسينية ونداءات التلبية، وصولًا إلى جبانة البلدة، حيث أُقيمت مراسم خاصة تكريمًا للشهيد، بحضور مسؤول قطاع بعلبك في حزب الله الحاج يوسف اليحفوفي، وفعاليات اجتماعية وبلدية واختيارية، وعوائل الشهداء، وحشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة.

وتخللت المراسم تأدية ثلة من المجاهدين قسم البيعة والوفاء، تأكيدًا على المضي في درب الشهداء والتمسك بقيمهم ومبادئهم.

بعد ذلك أُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر، قبل أن يُحمل على الأكتاف ويوارى في مثواه الأخير في جبانة البلدة، وسط أجواء من الحزن والفخر والاعتزاز بتضحيات الشهداء.



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