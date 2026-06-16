رحبت أوساط شعبية ورسمية عراقية بالاتفاق الإيراني - الأميركي لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أواخر شهر شباط الماضي، واستمرت أربعين يومًا.

وأكدت الأوساط، أن موافقة واشنطن على شروط طهران، تعد بمنزلة اعتراف ضمني بإنتصار ايران وهزيمة أميركا والكيان الغاصب، وهذا ما تحدثت به الأوساط والمحافل السياسية والإعلامية الأميركية و"الإسرائيلية" بكل وضوح.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات ومدن أخرى، خروج أعداد كبيرة من المواطنين العراقيين في مسيرات وتجمعات حاشدة، تعبيرًا عن فرحهم وسرورهم بما تمخضت عنه المفاوضات بين أميركا وإيران، من نتائج إيجابية، لا بالنسبة للحكومة الإيرانية والشعب الإيراني فحسب، بل لكل شعوب المنطقة والعالم، الرافضة للغطرسة والعنجهية والإجرام الأميركي الصهيوني.

إلى ذلك، عبّر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، عن ترحيب العراق باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا ودعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار.

جاء ذلك، خلال استقبال الزيدي، اليوم الثلاثاء 16 حزيران 2026، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق، محمد كاظم آل صادق الذي نقل له تحيات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وتأكيد رغبة بلاده في تنمية العلاقات ودعم التنسيق المتبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كذلك، أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان رسمي لها، عن ترحيبها بالتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدةً "دعم بغداد الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية لمعالجة الأزمات والنزاعات".

وشددت الوزارة على "أن موقف العراق المبدئي والثابت يرتكز على رفض الحروب واعتماد الحوار والوسائل السلمية كسبيل وحيد لتسوية الخلافات"، مشيرة إلى "أن العراق عانى كثيرًا من تداعيات الصراعات السابقة، مما يعزز قناعته بأهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لمنع التصعيد وتجنب الانزلاق إلى مواجهات جديدة".

فضلًا عن ذلك، أصدرت قوى سياسية مختلفة بيانات ترحيبية بالحدث المهم، ومن بين القوى التي أصدرت بيانات هذا الخصوص، كتائب حزب الله العراق، وحركة عصائب أهل الحق، والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وحزب الدعوة الإسلامية، ورئاسة إقليم كردستان، وتيار الحكمة الوطني.

وقد أبدى مراقبون ومحللون سياسيون في تصريحات خاصة لموقع "العهد" الإخباري، تفاؤلهم بآفاق المرحلة المقبلة، انطلاقًا من كون ما حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ميدان المواجهة العسكرية، وفي ميدان المفاوضات، يعد انتصارًا تاريخيًّا مشرفًا لكل أطراف محور المقاومة، خصوصًا بالنسبة لحزب الله اللبناني وعموم الشعب اللبناني، بعد إصرار إيران على تضمين شرط إنهاء الحرب العدوانية الصهيونية عليه في مذكرة التفاهم، المزمع توقيعها بين الطرفين الإيراني والأميركي يوم الجمعة المقبل في سويسرا.

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