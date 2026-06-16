أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي جهوزية اليمن المستمرة لمواجهة أي تصعيد أو تطورات قد يقدم عليها العدو الأميركي أو "الإسرائيلي" في المنطقة، مشددًا على أن الموقف اليمني ثابت في دعم قضايا الأمة وفي الوقوف إلى جانب محور الجهاد والمقاومة في مواجهة مشاريع الهيمنة والاستهداف.

وفي بيان له بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هـ، حذر السيد الحوثي من أي محاولات أميركية أو "إسرائيلية" للانفراد بقطاع غزة مجددًا أو استهداف أي ساحة من ساحات محور المقاومة، مؤكدًا أن اليمن سيبقى حاضرًا وجاهزًا للتعامل مع مختلف التطورات والتحديات التي قد تشهدها المرحلة المقبلة.

ودعا شعوب الأمة الإسلامية وقواها الحية إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة والتحرر من حالة الارتهان والخضوع لأعداء الإسلام، معتبرًا أن الوقائع والأحداث أثبتت حقيقة المشاريع التي تستهدف الأمة وتسعى إلى إبقائها في دائرة الضعف والتبعية.

وفي الشأن اليمني، دعا السيد الحوثي إلى تعزيز التعاون والتكاتف على المستويين الرسمي والشعبي لمواجهة التحديات والمخاطر الناتجة عن ما وصفه بالاستهداف العدائي الشامل لليمن.

وأشار إلى استمرار الاحتلال لأجزاء واسعة من الأراضي اليمنية، وإلى السيطرة على الثروات الوطنية من نفط وغاز، فضلًا عن الانتهاكات المتواصلة للسيادة اليمنية والحصار والحرب الاقتصادية المفروضة على الشعب اليمني.

ولفت إلى أن ما تتعرض له اليمن من ضغوط وحصار واستهداف أمني واقتصادي يندرج ضمن مشروع عدواني تشرف عليه الولايات المتحدة وتشارك فيه أطراف إقليمية بهدف إضعاف اليمن ومنعه من امتلاك قراره المستقل، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب توحيد الجهود الوطنية والعمل لإنهاء الاحتلال والحصار واستعادة كامل الحقوق والسيادة الوطنية.

وجدد قائد أنصار الله التأكيد على ثبات موقف اليمن في مواجهة "إسرائيل" والولايات المتحدة، إذ أن المشروع الصهيوني يستهدف الأمة الإسلامية بأسرها، من فلسطين إلى لبنان وإيران واليمن، ويسعى إلى السيطرة على مقدساتها وأوطانها وثرواتها وطمس هويتها الحضارية والدينية.

وأكد أن المسؤولية الملقاة على عاتق المسلمين تستوجب التصدي للطغيان الصهيوني ومواجهة المخاطر التي يمثلها على المنطقة والعالم الإسلامي، مشددًا على التمسك بمبدأ وحدة الساحات وأخوّة الجهاد والمقاومة باعتبارهما خيارًا استراتيجيًا في مواجهة التحديات المشتركة.

كما دعا إلى العمل الجاد لتحقيق نهضة إسلامية شاملة تقوم على التمسك بالقرآن الكريم والاقتداء برسول الله (ص) والأخذ بأسباب القوة والبناء الحضاري، مؤكدًا أن الأمة قادرة على استعادة دورها ومكانتها إذا تمسكت بهويتها وقيمها واستفادت من دروس التاريخ الإسلامي.

ورأى السيد الحوثي أن بداية العام الهجري الجديد تمثل محطة مهمة للمراجعة والتقييم والانطلاق العملي المسؤول، داعيًا إلى استثمار الوقت والإمكانات فيما يخدم قضايا الأمة الكبرى ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات والمخاطر.

وأشار إلى أن الشعب اليمني، شعب الإيمان والحكمة، أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على الصمود والثبات في مواجهة التحديات والمؤامرات، وهو مؤهل لمواصلة حمل راية الإسلام والتصدي لمشاريع الاستكبار والهيمنة التي تقودها الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وفي ختام بيانه، توجه السيد الحوثي بالتهنئة إلى الشعب اليمني والمجاهدين المرابطين والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، كما هنأ الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبًا بالنصر الكبير الذي حققته في مواجهة الولايات المتحدة و"إسرائيل"، مشدداً على أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسار مواجهة قوى الاستكبار وتعزيز موقع قوى المقاومة في المنطقة.

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