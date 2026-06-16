أعلن مقر خاتم الأنبياء (ص) أنَّ جيش الكيان الصهيوني الإرهابي انتهك وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 84 مرة خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء الحرب، مشيرًا إلى أنه يواصل ارتكاب الجرائم والمجازر بحق الشعب اللبناني المظلوم.

وأكد أنه "إذا لم يكفّ جيش الكيان الصهيوني القاتل للأطفال عن شروره في جنوب لبنان، فعليه أن يتوقع ردًا قاسيًا من القوات المسلحة الإيرانية الجبارة".

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