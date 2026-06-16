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مقر خاتم الأنبياء: إذا لم يوقف الكيان الصهيوني اعتداءاته في لبنان فعليه توقّع ردّ قاس
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إيران

مقر خاتم الأنبياء: إذا لم يوقف الكيان الصهيوني اعتداءاته في لبنان فعليه توقّع ردّ قاس

2026-06-16 21:46
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أعلن مقر خاتم الأنبياء (ص) أنَّ جيش الكيان الصهيوني الإرهابي انتهك وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 84 مرة خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء الحرب، مشيرًا إلى أنه يواصل ارتكاب الجرائم والمجازر بحق الشعب اللبناني المظلوم.

وأكد أنه "إذا لم يكفّ جيش الكيان الصهيوني القاتل للأطفال عن شروره في جنوب لبنان، فعليه أن يتوقع ردًا قاسيًا من القوات المسلحة الإيرانية الجبارة".

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لبنان الكيان الصهيوني مقر خاتم الأنبياء
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مقر خاتم الأنبياء: إذا لم يوقف الكيان الصهيوني اعتداءاته في لبنان فعليه توقّع ردّ قاس
مقر خاتم الأنبياء: إذا لم يوقف الكيان الصهيوني اعتداءاته في لبنان فعليه توقّع ردّ قاس
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