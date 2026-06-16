بارك رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، المشير الركن مهدي محمد المشاط، للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعبًا، الانتصار الكبير الذي تحقق بفضل الله وعونه في مواجهة الحرب العدوانية التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، قال المشاط: "إننا في الجمهورية اليمنية نشيد بالحكمة الإيرانية التي تجلّت في إدارة هذه المعركة بقيادة قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد مجتبى الخامنئي، والرئيس مسعود بزشكيان، وبالرد الحاسم على العدوان واستهداف مصالح المعتدين وقواعدهم العسكرية، الأمر الذي أسهم، إلى جانب الصمود الشعبي والتماسك الداخلي، في فرض وقف العدوان وإفشال أهدافه وإجبار المعتدين على التراجع عن كثير من رهاناتهم ومخططاتهم".

وأكد أن القوات المسلحة، ممثلة بالجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية، قدمت أنموذجًا مشرفًا وملهمًا للأمة الإسلامية في الثبات والصمود والاقتدار، مجسدين الإرادة المستندة إلى الإيمان بالله والثقة بوعده الصادق بنصرة المظلومين ورد كيد المعتدين وإفشال مخططاتهم.

وأوضح أن هذا النصر لا يقتصر أثره على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فحسب، بل يصب في مصلحة شعوب الأمة الإسلامية والمنطقة كافة، ويسهم في تعزيز أمنها واستقرارها وحمايتها من مشاريع الهيمنة والعدوان الأمريكية والإسرائيلية.

واعتبر أن هذه المعركة أثبتت أن إرادة الشعوب الحرة وثباتها في الدفاع عن حقوقها وسيادتها كفيلان بإفشال مشاريع الهيمنة والعدوان مهما بلغت إمكانات المعتدين العسكرية والسياسية والإعلامية، كما أكدت فشل الرهانات التي سعت إلى إخضاع الجمهورية الإسلامية أو انتزاع حقوقها المشروعة.

وأضاف: "كما أن هذه المعركة أكدت أن زمن الاعتداءات دون ثمن قد ولى، وأن إرادة الشعوب الحرة وقدرتها على الصمود والتضحية قادرة على فرض معادلات ردع جديدة تحول دون استباحة الدول والشعوب وحقوقها".

ونوّه إلى أن "إصرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تثبيت وحدة الساحات في الميدانين العسكري والدبلوماسي أفضى إلى فرض وقف العدوان الصهيوني على لبنان، وهو ما يؤكد مجددًا أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وأن سياسات الخضوع والاستسلام لا تؤدي إلا إلى المزيد من العدوان والابتزاز".

ولفت المشاط إلى أن إجبار العدو الأميركي و"الإسرائيلي" المتغطرس على التراجع وتحجيم أهدافه العدوانية، لا يعني أن هذا العدو قد تخلى عن أطماعه أو توقف عن مؤامراته.

وأردف قائلًا: "هو لا يلتزم بالعهود والمواثيق ولا يحترم الاتفاقات إلا بقدر ما يفرض عليه ميزان القوة ذلك، ومن هنا فإن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من اليقظة والثبات والعمل على تثبيت المكاسب وصون الحقوق والكرامة والعزة، والتمسك بوحدة الساحات وتعزيز عناصر القوة في مواجهة التحديات القادمة".

وفي ختام تصريحاته، شدّد المشاط على أن "الانتصار الاستراتيجي يفتح الباب لشعوب الأمة والمنطقة لمزيد من التلاحم والتوحد والتكامل بما يحقق التنمية المنشودة والأمن والاستقرار ومنع العدو من زعزعة أمن المنطقة وفرض هيمنته عليها"، مؤكدًا أن "على كل حكومات الأمة أن تقتنص الفرصة وتستفيد من هذه اللحظة لمد الجسور وإعادة بناء الثقة والانطلاق من قاعدة صلبة أساسها الاحترام وهدفها الخير للجميع".

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