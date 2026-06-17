أُحييت الليلة الأولى من شهر محرم الحرام لعام 1448 هـ في مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين، ضمن المجالس العاشورائية المركزية، بحضور مسؤول منطقة البقاع الحاج حسين النمر، ومسؤول قسم الإعلام في منطقة البقاع الحاج مالك ياغي، ومسؤول مقام السيدة خولة (ع) الحاج حسين نصر الله، وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ينال صلح، ورئيس بلدية بعلبك الأستاذ أحمد الطفيلي، إلى جانب فعاليات دينية واجتماعية ومخاتير، وحشد من المؤمنين والمعزّين.

وفي الموقف السياسي للمناسبة، قال رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله سماحة الشيخ محمد يزبك إن "المقاومة تتصدى اليوم لهذا العدو بكل بسالة وقوة"، داعيًا السلطة إلى "العودة لشعبها"، معتبرًا أن الفرصة مؤاتية لتحقيق وحدة وطنية تكون كفيلة بإنجاز السيادة.

وأكد يزبك أن رؤية لبنان "السيّد والموحّد والمستقل والقوي والعزيز" تتجسد في "ثلاثية الشرف والكرامة: الجيش والشعب والمقاومة"، مشددًا على عدم التنازل عن أي جزء من الأراضي اللبنانية، وضرورة وقف الاعتداءات بشكل شامل جوًا وبحرًا وبرًا.

كما دعا إلى تأمين العودة الكريمة للأهالي إلى مدنهم وقراهم وأراضيهم الحدودية، والمبادرة إلى إعادة الإعمار، والعمل على إطلاق الأسرى وعودتهم إلى الوطن، ومعالجة القضايا الداخلية عبر حوار بين الحريصين على الوحدة الوطنية.

وعقب الكلمات، تلا خادم المنبر الحسيني الشيخ طلال المسمار مجلس العزاء، فيما قُدمت ندبية حسينية بصوت الرادود حسين رعد.

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