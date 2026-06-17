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اتحاد الوفاء لنقابات العمال يشكر لإيران شمول لبنان في تفاهم إسلام آباد
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لبنان

اتحاد الوفاء لنقابات العمال يشكر لإيران شمول لبنان في تفاهم إسلام آباد

2026-06-17 07:48
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شكر اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في بيان، "باسمه، وباسم الاتحادات والنقابات العمالية الصديقة له، وجميع العمال الأوفياء في لبنان، للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعبًا، موقفها الأخوي والمسؤول تجاه لبنان وشعوب المنطقة، وشمول لبنان بمضامين اتفاق إسلام آباد، وما يحمله من آفاق للتعاون والتكامل الاقتصادي والإنساني بين دول وشعوب المنطقة الأصيلة في مواجهة التحديات المشتركة".

ورأى الاتحاد أن "هذا الموقف يؤكد مجددًا أن إيران كانت وما زالت سندًا للشعوب الحرة التي تتعرض للعدوان والحصار والضغوط السياسية والاقتصادية، وأنها تقف إلى جانب لبنان في أصعب الظروف، بعيدًا من الابتزاز السياسي والشروط التي اعتادت القوى الغربية والإدارة الأميركية فرضها على الدول والشعوب".

ولفت إلى أن "المنطقة بأسرها واجهت تصعيدًا خطيرًا للعدوان الأميركي – "الإسرائيلي" الذي استهدف أمنها واستقرارها وسيادتها وحق شعوبها في تقرير مصيرها، الأمر الذي يفرض أعلى درجات التضامن والتنسيق بين قواها الحية ومؤسساتها النقابية والاجتماعية والوطنية".

وحيّا الاتحاد "كل المواقف الوطنية التي بدأت تدرك حقيقة التحولات الإقليمية والدولية الجارية"، معتبرًا أنه "حسنًا يفعل من في الداخل اللبناني عندما يقتربون من الواقع السياسي والاقتصادي القائم، ويبتعدون عن الخداع الأميركي وأوهام الصداقة الأميركية التي لم تجلب للبنان سوى المزيد من الضغوط والعقوبات والتدخلات ومحاولات الإخضاع السياسي".

وشدد على أن "التجارب المتراكمة أثبتت أن الولايات المتحدة لا تنظر إلى لبنان إلا من زاوية مصالحها ومصالح العدو "الإسرائيلي"، فيما أثبتت قوى المقاومة وحلفاؤها وأصدقاؤها صدق التزامهم دعم لبنان والدفاع عن سيادته وحقوق شعبه في مواجهة الاحتلال والعدوان".

ودعا اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين إلى "تعزيز الوحدة الداخلية والانفتاح على خيارات التعاون مع الدول والقوى التي تحترم سيادة لبنان وتدعم صموده، بما يخدم مصالح العمال والكادحين وسائر فئات الشعب اللبناني، ويسهم في بناء اقتصاد منتج ومستقل بعيدًا عن سياسات التبعية والارتهان".
 

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