شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء 17 حزيران/يونيو 2026، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، استمرت حتى الصباح، وتخللتها اعتداءات متصاعدة للمستوطنين ومواجهات مع قوات الاحتلال.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية، عن وقوع عملية إطلاق نار استهدفت مركبة "إسرائيلية" جنوب نابلس، حيث فرض الاحتلال طوقًا أمنيًا مشددًا وأغلق الحواجز الرئيسية المحيطة بالمدينة وحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية مكثفة وإغلاق الحواجز المحيطة بمدينة نابلس بالكامل، لاسيما مفترق زعترة وحاجز المربعة جنوب غرب نابلس، وترافق ذلك مع اعتداءات بالضرب طالت عدداً من الفلسطينيين.

وفي بلدة بيتا، هاجم المستوطنون منازل الفلسطينيين في منطقتي "بئر قوزا" و"الحرايق"، حيث تصدى لهم الأهالي.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة دوار الصناعية واعتدت بالضرب على الشبان عقب هجوم المستوطنين، بالتزامن مع اقتحام مخيمي عسكر القديم والجديد شرقي نابلس وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الراجلة.

وامتدت اعتداءات المستوطنين لتطال محافظة رام الله بشكل خطير، حيث أقدمت مجموعات من المستوطنين على إضرام النار في مسجد بقرية جلجليا وخط شعارات عنصرية ومعادية على جدرانه في جريمة نكراء استهدفت دور العبادة.

وفي سياق متصل، شددت قوات الاحتلال من خناقها على رام الله عبر إغلاق البوابة الحديدية المقامة عند مدخل روابي لمنع حركة الأهالي.

واقتحمت قوات الأمن بلدة سلواد شمال شرق رام الله، ونفذت حملة مداهمات وتفتيش واسعة طالت عددًا من منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها.

وشنت قوات الاحتلال اقتحامًا واسعًا لمدينة قلقيلية وحي نزال فيها، مدعومة بآليات عسكرية وجرافة، وترافق ذلك مع انتشار لقوة راجلة في الشوارع ومداهمة البنايات السكنية، بينما انتشر المستوطنون في محيط دوار "قدوميم" شرق المدينة وأغلقوا الطرق الحيوية أمام حركة السير.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا خلال مداهمة بناية سكنية في حي الزهرة بالمدينة، فيما أطلق الجيش قنابل إنارة في أجواء بلدة فقوعة، وداهم منزلًا في قرية بيت قاد.

كما امتدت المداهمات إلى الخليل حيث واصلت القوات اقتحام مخيم الفوار وتفتيش المنازل، وتكرر السيناريو في بلدة قفين شمال طولكرم.

وفي القدس المحتلة دارت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة بيت إكسا ومخيم قلنديا، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت بكثافة.



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