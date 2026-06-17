في اليوم الـ259 من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق في مختلف مناطق قطاع غزّة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في وسط قطاع غزّة، اغتالت طائرة مسيّرة "إسرائيلية" الشقيقين أحمد ومحمود أبو هين في مخيم النصيرات. كما أطلقت الآليات "الإسرائيلية"، صباح اليوم، النار شمال مخيم البريج وشرق مدينة خانيونس.

في شمال القطاع، نفذ الجيش "الإسرائيلي" عملية تفجير كبيرة لمنازل المواطنين في بلدة بيت لاهيا، فيما يستمر نزوح عشرات العائلات من حي التفاح شرق مدينة غزّة، بعد تقدم الدبابات "الإسرائيلية" قرب مفرق السنافور ووضع مكعبات إسمنتية صفراء في المنطقة. ووفقًا لمصادر فلسطينية، فإن نحو 100 عائلة مهددة بالنزوح من منطقة السنافور.

هذا؛ ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 997، إضافة إلى 3152 مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 784 شهيدًا من تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قد بلغ 73,008 شهداء، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 173,260.

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