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إيران

عراقجي يُطلع لجنة الأمن القومي على مسار المفاوضات وتطورات ما بعد الحرب
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إيران

عراقجي يُطلع لجنة الأمن القومي على مسار المفاوضات وتطورات ما بعد الحرب

2026-06-17 11:18
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بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع رئيس وأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، في مجلس الشورى الإسلامي، آخر التطورات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بالمفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

خلال اللقاء، والذي عُقد في مقر وزارة الخارجية اليوم الأربعاء (17 حزيران/يونيو 2026)، استعرض عراقجي أبرز التحركات الدبلوماسية الإيرانية منذ اندلاع الحرب الأخيرة، مقدمًا عرضًا مفصلًا لمسار المفاوضات الإيرانية – الأميركية التي جرت في إسلام آباد، والجهود السياسية المبذولة للتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إنهاء الحرب وتثبيت الاستقرار.

كما تناول عراقجي مختلف المقترحات والأفكار التي طُرحت، خلال جولات التفاوض، موضحًا رؤية الجمهورية الإسلامية حيال القضايا المطروحة ومواقف الأطراف المعنية، إلى جانب عرض آخر المستجدات المتعلقة بالتفاهمات التي يجري العمل عليها بين الجانبين.

وأكد عراقجي أن صمود الشعب الإيراني وأداء القوات المسلحة، خلال المرحلة الماضية، شكّلا عامل قوة عزّز من موقع إيران وقدرتها على الدفاع عن مصالحها الوطنية، مشيدًا بالتضحيات التي قُدمت في مواجهة العدوان.

من جهتهم، ثمّن أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية في إدارة الملفات السياسية والدبلوماسية خلال المرحلة الراهنة، مؤكدين استمرار دعمهم للمسار الذي يحفظ المصالح الوطنية الإيرانية، ويعزز حضور الجمهورية الإسلامية على الساحة الدولية.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران عباس عراقجي تفاهم إسلام أباد
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