أعلن نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالارية أن إيران تستعد، خلال المرحلة المقبلة، لإزاحة الستار عن أول قمر صناعي راداري محلي، وذلك ضمن برنامجها الفضائي للعام الإيراني 1405 هـ.ش (الجاري)، والذي يتضمن عددًا من المشاريع الاستراتيجية في مجال الأقمار الصناعية وتقنيات الفضاء.

كما أوضح سالارية، في حديث لوكالة "أنباء فارس" الإيرانية، أن برنامج الإطلاقات الفضائية للعام الجاري يشمل مجموعة من المشاريع التي أُنجز جزء منها، فيما يقترب تنفيذ مشاريع أخرى، مشيرًا إلى أن القمر الصناعي "بارس 2" يُعد من أبرز المشاريع المقرر إطلاقها قريبًا، إلى جانب أول قمر صناعي راداري إيراني.

وأضاف أن مشروع منظومة القمر الصناعي "الشهيد سليماني" يشهد تقدمًا متسارعًا، ومن المتوقع البدء بعمليات الإطلاق التجريبية الخاصة به خلال المرحلة المقبلة.

في سياق المشاريع المستقبلية، كشف سالارية أن القمر الصناعي التصويري "بارس 3" عالي الدقة، إضافة إلى القمر الصناعي الراداري "راد 2"، ما يزالان في مرحلة التصميم والتطوير، إلى جانب العمل على نسخ مطورة من الأقمار الصناعية "ناهيد 2" و"ناهيد 3" المخصصة للاتصالات، بالتعاون مع مراكز الأبحاث والشركات المعرفية المتخصصة.

كما أكد رئيس منظمة الفضاء الإيرانية أن قطاع الفضاء في البلاد يعتمد، بصورة كاملة، على القدرات والخبرات المحلية، مشيرًا إلى أن البنية الصناعية والبحثية للبرنامج الفضائي موزعة على مختلف المناطق الإيرانية، ما يضمن استمرارية العمل وعدم تأثر المشاريع بشكل جوهري بأي أضرار قد تطال بعض المراكز أو المنشآت.

كما لفت إلى أن بعض مكونات البنية التحتية الفضائية تعرضت لأضرار، خلال المرحلة الماضية، إلا أن عمليات إعادة التأهيل والاستبدال مستمرة، فيما تتابع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ المشاريع الفضائية وفقًا للخطط الموضوعة، ما يحافظ على وتيرة التقدم في هذا القطاع الحيوي.

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