واصلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء (17 حزيران/يونيو 2026)، الانخفاض الذي شهدته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن عدم اليقين بشأن الاستئناف الكامل للشحن عبر مضيق هرمز حدّت من التراجع.

وانخفضت، صباح اليوم، العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، ‌إلى 78.80 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتًا، أو 0.3 بالمئة، إلى 75.80 دولارًا للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان، في يوم أمس، بنحو خمسة بالمئة للجلسة الثانية على التوالي إلى أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر، وسط آمال في أن يسمح الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بتدفق إمدادات النفط عبر المضيق.

من جهته، قال كبير المحللين في «نيسان سكيوريتيز إنفستمنت» هيرويوكي كيكوكاوا: لقد "تراجعت أسواق النفط وسط توقعات إعادة فتح مضيق هرمز، عقب اتفاق السلام، لكنّ المتعاملين امتنعوا عن بيع المزيد في انتظار التفاصيل"، مرجحًا بقاء الخام الأميركي متقلّبًا في نطاق 10 دولارات فوق أو دون 80 دولارًا للبرميل.

وبموجب الاتفاق، ستنهي الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية، في حين ستسمح طهران باستئناف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، والذي جعلته في حكم المغلق منذ أن هاجمتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" في 28 شباط/فبراير الماضي.

إيران تستأنف تصدير نفطها بعد توقف دام شهرين

في سياق متصل، عبرت 3 ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية، منذ نحو شهرين، بحسب ما أفاد موقع تتبّع حركة الملاحة البحرية «تانكر تراكرز» اليوم، وذلك قبل توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن الجمعة، مشيرًا إلى أن الناقلات الثلاث تحمل ما مجموعة 4.8 مليون برميل من النفط الإيراني.

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