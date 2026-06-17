نجحت ناقلات نفط إيرانية في عبور منطقة الحصار الأميركي المفروض منذ شهرين على موانئ البلاد، وفق ما أفاد موقع "تانكر تراكرز"، وذلك قبيل توقيع التفاهم الذي توصلت إليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة في مفاوضات إسلام أباد.

وأفاد موقع تتبّع حركة الملاحة البحرية "تانكر تراكرز"، بأنّ 3 ناقلات نفط إيرانية عملاقة نجحت اليوم الأربعاء 17 حزيران/يونيو 2026، في عبور منطقة الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين، مشيرًا إلى أن هذا العبور يأتي قُبيل توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن يوم الجمعة المقبل.

وأوضح الموقع، عبر منصة "إكس"، أنّ "ناقلتي نفط عملاقتين تابعَتين للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط (NITC) تحملان اسمي (ديونا) و(هيرو2)، عبرتا اليوم نطاق الحصار الذي تفرضه البحرية الأميركية"، مبينًا أنهما تنقلان معاً ما مجموعه 3.8 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني.

وفي السياق ذاته، أشار الموقع في وقتٍ لاحق إلى عبور ناقلة نفط إيرانية ثالثة تابعة للشركة الوطنية الإيرانية (NITC)، وهي من طراز "سويزماكس"، محملة بمليون برميل من النفط الخام الإيراني، لافتًا إلى أنّ هذه الشحنات تمثّل أولى صادرات النفط الخام الإيرانية منذ شهرين.

وأمس، نقلت وكالة "سبوتنيك"، عن وسائل إعلام إيرانية، بأن قرار رفع الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية، دخل عمليًا حيز التنفيذ، في خطوة وصفتها بأنها "تمثل تطورًا مهمًا في مسار التفاهمات الأخيرة".

وذكرت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية أن 3 ناقلات نفط وسفينتين محملتين بالسلع الأساسية الإيرانية تمكنت من العبور والوصول إلى الموانئ الإيرانية، بالتزامن مع بدء تطبيق القرار.

يأتي ذلك بعد إعلان إيران والولايات المتحدة، استكمال العمل على مذكرة تفاهم يُفترض توقيعها في سويسرا في 19 يونيو/ حزيران الجاري.



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