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عاشوراء 2026
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لبنان

إحياء الليلة الأولى من عاشوراء في بشامون
لبنان

إحياء الليلة الأولى من عاشوراء في بشامون

2026-06-17 13:30
87
موسى الحسيني - مصور
167 مقالاً

إحياءً لذكرى عاشوراء الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه، أقام حزب الله المجلس العاشورائي في مجمع الرسول الأكرم (ص) في بشامون، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

افتتح المجلس بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم كانت كلمة للشيخ خضر مروة من وحي المناسبة، بعدها تلا الشيخ إبراهيم فتوني السيرة الحسينية العطرة، قبل أن يلطم المشاركون صدورهم على وقع اللطميات الحسينية، مرددين الشعارات الحسينية والكربلائية.

الكلمات المفتاحية
محرم الحرام عاشوراء عاشوراء 2026
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