واصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته وخروقاته للأجواء اللبنانية.

وفي الجنوب، استهدف الطيران الحربي المعادي أطراف كفرتبنيت- النبطية الفوقا لجهة تلة علي الطاهر، فيما تعرّضت أطراف النبطية الفوقا لقصف مدفعي مركّز، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي النبطية أيضًا، استهدفت مدفعية العدو محيط دار المعلمين.

وليلًا، ذكرت الوكالة الوطنية أن غارات وهمية سُجّلت فوق منطقتي النبطية وإقليم التفاح، كما قصف العدو ليلًالحرج علي الطاهر.

وبحسب قناة المنار، أطلقت قوات العدو "الاسرائيلي" النار على سيارة عند أطراف كفرشوبا محل العين، فيما استهدف الطيّران المُسيّر المعادي بلدات المنصوري والعزية وبرعشيت.

وأدت الغارة على المنصوري إلى وقوع عدد من الإصابات.

كذلك أفادت المنار عن توغّل قوة معادية باتجاه بلدة حداثا حيث تمركزت وسط البلدة، بالتزامن مع إطلاق رشقات رشاشة متفرقة.

هذا، ويواصل طيران العدو المسيّر والتجسّسي خرقه للأجواء اللبنانية في عدد من المناطق.

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