أكد مسؤول العلاقات العامة في حزب الله في البقاع الدكتور أحمد ريا، أن الإمام الحسين عليه السلام هو الشخصية الأعظم حضورًا في هذا العالم، حيث يخرج مئات الملايين لإحياء ذكرى عاشوراء، ملبين شعاره "هيهات منا الذلة".

وخلال المجلس العاشورائي في بلدة سرعين الغربية بحضور حسيني من الإخوة والأخوات، أضاف ريا أن المقاومة في لبنان واجهت العدو الصهيوني بإرادة حسينية، الأمر الذي أدى إلى منعه من تحقيق الأهداف التي وضعها لحربه.

وأشاد بالموقف الثابت للجمهورية الإسلامية في إيران بحق الشعب اللبناني ومقاومته، خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية.

وشدد على أن أنصار الحسين عليه السلام هم المنتصرون.

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