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فلسطين

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنقل ثلاثة أسرى مفرج عنهم وتطالب بالكشف عن مصير الباقين
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فلسطين

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنقل ثلاثة أسرى مفرج عنهم وتطالب بالكشف عن مصير الباقين

2026-06-17 17:02
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سهّلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء 17 حزيران 2026، نقل ثلاثة أسرى لدى الاحتلال أطلق سراحهم وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

 وسهّل الفريق تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم. 

ولم تتمكن اللجنة الدولية من الوصول إلى الأسرى في مراكز الاحتجاز "الإسرائيلية" منذ تشرين الأول 2023.

وفي السياق، أكدت اللجنة الدولية على ضرورة إبلاغها بمصير جميع الأسرى وأماكن وجودهم، والسماح لها بالوصول إليهم.

وشددت اللجنة أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز مقبولة لهم، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم، حيث تنتظر العديد من العائلات الفلسطينية بفارغ الصبر أي خبر عن أحبائهم، وهم قلقون على صحتهم وسلامتهم.

الكلمات المفتاحية
الأسرى والمعتقلون حقوق الإنسان اعتداءات الاحتلال
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