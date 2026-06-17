بيان صادر عن حزب الله حول قيام المستوطنين الصهاينة بإحراق مسجدين شمال رام الله:

يدين حزب الله بشدة قيام المستوطنين الصهاينة بإحراق مسجدين شمال رام الله في اعتداء ارهابي خطير يستهدف دور العبادة وينتهك كل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العبادة وحماية الأماكن الدينية، ويكشف حجم التطرّف والكراهية المتجذّرة في كيان الاحتلال وعصابات المستوطنين.

إن تزامن هذا الاعتداء الإجرامي مع بداية العام الهجري وما يختزنه هذا التاريخ من قيم ومعاني عند المسلمين، دليل على إصرار العدو الصهيوني على استفزاز مشاعر المسلمين والتعدي على مقدساتهم ورموزهم الدينية، ويؤكد استمرار سياسة الاستباحة الممنهجة التي تطال المساجد والكنائس وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة ولبنان.

وإذ يؤكد حزب الله أن كل هذه الجرائم الإرهابية البشعة لن تثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بأرضه ومقدساته والدفاع عنها مهما غلت التضحيات، فإنه يدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الاعتداءات المتكررة، كما يدعو الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى توحيد الجهود لمواجهة هذه الغدة السرطانية التي تفتك بمنطقتنا وشعوبنا وتستهدف مقدساتنا.

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