العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف ناقلة جند تابعة للعدو في أطراف بلدة زوطر الشرقيّة

خاص العهد

مدير العمل البلدي في حزب الله بالبقاع الغربي لـ
🎧 إستمع للمقال
خاص العهد

مدير العمل البلدي في حزب الله بالبقاع الغربي لـ "العهد": البلديات أمام تحديات كبيرة

2026-06-17 20:14
82
ماهر قمر - مراسل
121 مقالاً

مراسل العهد/ البقاع الغربي 

أكد مدير العمل البلدي في حزب الله في البقاع الغربي، حسين كريّم، أن البلديات في القرى والبلدات التي تضررت جراء العدوان "الإسرائيلي" تواجه تحديات كبيرة مع بدء عودة الأهالي إلى منازلهم، مشددًا على ضرورة تضافر جهود جميع الإدارات والمؤسسات الرسمية لمواكبة هذه المرحلة الحساسة.

توجيهات عاجلة للبلديات

وأوضح كريّم في حديثه لموقع "العهد"، أن العمل البلدي أصدر توجيهات مباشرة إلى البلديات تقضي بالشروع فورًا في إعداد خطط ودراسات وإحصاءات دقيقة حول حجم الأضرار التي لحقت بالبلدات والقرى، وعلى مختلف المستويات والقطاعات.

وقال: "طلبنا من البلديات إعداد دراسات شاملة تتناول الأضرار التي أصابت البنى التحتية والخدمات الأساسية، ولا سيما قطاعات الكهرباء والمياه والطرقات، إضافة إلى عمليات رفع الأنقاض، بحيث تكون هذه الإحصاءات جاهزة لتقديمها إلى الإدارات والوزارات المعنية من أجل تسريع عملية المعالجة وإعادة التأهيل".

دعوة للوزارات والإدارات لتحمل المسؤوليات

ودعا كريّم الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية تجاه المناطق المتضررة، مؤكدًا أن البلديات لا تستطيع بمفردها مواجهة حجم التحديات القائمة.

وأضاف: "نطلب من الإدارات والوزارات المعنية أن تكون إلى جانب البلديات خلال هذه المرحلة، وأن تواكب عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، بما يتيح للبلديات تقديم الخدمات الأساسية وتأمين متطلبات الحياة اليومية للسكان".

واقع مالي صعب للبلديات

وفي معرض حديثه عن الإمكانات المتاحة حاليًا، أشار كريّم إلى أن البلديات تعاني أصلًا من أزمة مالية خانقة سبقت الحرب الأخيرة، ما يحدّ من قدرتها على تنفيذ المشاريع والخدمات المطلوبة.

وقال: "لا يخفى على أحد أن البلديات كانت تعاني ماليًا قبل هذه الجولة من الحرب، وكانت صناديقها شبه فارغة. وبعض البلديات اضطرت إلى الاستدانة للوقوف إلى جانب أهلها خلال فترة النزوح، لذلك فإن إمكاناتها اليوم محدودة جدًا ولا تمكنها من تحمل أعباء إعادة التأهيل بمفردها".

تحديات مرحلة العودة

ورأى كريّم أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين البلديات والإدارات الرسمية والجهات المعنية، لمعالجة الأضرار وإعادة الخدمات الأساسية إلى المواطنين بأسرع وقت ممكن.

وختم بالقول: "نؤكد ضرورة أن تقوم الإدارات الرسمية بواجباتها تجاه هذه المناطق، وأن تكون عند حسن ظن الناس والبلديات، فتواكب حجم التضحيات التي قدمها الأهالي، وتسهم في إعادة الحياة الطبيعية إلى القرى والبلدات المتضررة في البقاع الغربي".

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله البقاع الغربي العمل البلدي
إقرأ المزيد
المزيد
تونس: نشطاء وباحثون يسلطون الضوء على الإبادة البيئية الصهيونية في فلسطين
تونس: نشطاء وباحثون يسلطون الضوء على الإبادة البيئية الصهيونية في فلسطين
خاص العهد منذ ساعة
مدير العمل البلدي في حزب الله بالبقاع الغربي لـ
مدير العمل البلدي في حزب الله بالبقاع الغربي لـ "العهد": البلديات أمام تحديات كبيرة
خاص العهد منذ ساعتين
اكتمال التحضيرات في مرقد سيد شهداء الأمة لإحياء المجلس العاشورائي المركزي لعام 1448هـ
اكتمال التحضيرات في مرقد سيد شهداء الأمة لإحياء المجلس العاشورائي المركزي لعام 1448هـ
خاص العهد منذ 8 ساعات
ترحيب شعبي ورسمي عراقي بالاتفاق الإيراني - الأميركي: انتصار تاريخي لإيران
ترحيب شعبي ورسمي عراقي بالاتفاق الإيراني - الأميركي: انتصار تاريخي لإيران
خاص العهد منذ يوم
مقالات مرتبطة
الشيخ الخطيب: لتبدأ السلطة نهج تعاطٍ جديدًا مع شعبها يأخذ لبنان إلى موقعه المستحق
الشيخ الخطيب: لتبدأ السلطة نهج تعاطٍ جديدًا مع شعبها يأخذ لبنان إلى موقعه المستحق
لبنان منذ 39 دقيقة
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف ناقلة جند تابعة للعدو في أطراف بلدة زوطر الشرقيّة
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف ناقلة جند تابعة للعدو في أطراف بلدة زوطر الشرقيّة
لبنان منذ ساعة
مدير العمل البلدي في حزب الله بالبقاع الغربي لـ
مدير العمل البلدي في حزب الله بالبقاع الغربي لـ "العهد": البلديات أمام تحديات كبيرة
خاص العهد منذ ساعتين
بالصور| المجلس العاشورائي المركزي في مرقد سيد شهداء الأمة
بالصور| المجلس العاشورائي المركزي في مرقد سيد شهداء الأمة
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة