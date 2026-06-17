أمل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، بأنْ "تُطوى هذه المرحلة بأخطائها الخطيرة والكثيرة، لتبدأ السلطة اللبنانية مرحلة جديدة مع شعبها وأبنائها لإرساء نهج جديد من التعاطي، يأخذ فيه لبنان الموقع الذي يستحق، بدءًا من انسحاب العدو ومَسِيرة الإعمار وعودة النازحين والأسرى".

وقال الشيخ الخطيب، خلال افتتاحه مجالس عاشوراء المشتركة بين المجلس و"الجمعية العاملية" في مقر الجمعية في رأس النبع، الأربعاء 17 حزيران/يونيو 2026: "نحن نُحْيي ومنذ ثلاثة أعوام عاشوراء حقيقية وكربلاء متجدّدة في وجه هذه الجاهلية التي شنّت حربها المفتوحة على أمتنا في لبنان جنوبًا وبقاعًا وضاحية وفي غزة والضفة وإيران، ممّا جعلنا نتسلّح في المقابل بِقِيَم كربلاء وبطولاتها وعنفوانها في وجه الخط اليزيدي الصهيوني العالمي".

أضاف: "الطاغوتية الجديدة اليوم، الولايات المتحدة الأميركية، أُذِّلت أيُّما إذلال بفعل القيادة الحكيمة والشجاعة المحور المقاومة بقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لم تجبن ولم تهن أمام التهديدات، ووقفت حتى الشهادة أمام الآلة الحربية الهائلة والجبارة وأجبرتها على وقف العدوان منتصرةً للأمة وللبنان، بحيث أُجْبِرت الولايات المتحدة الأميركية على الالتزام بإجبار العدو على وقف الحرب والانسحاب من جنوب لبنان".

وأشار إلى أنّ "العدو الصهيوني يحاول اليوم أنْ يتملّص من وقف الحرب والانسحاب ولكنّه ليس إلّا كالحركة التي تصدر من المذبوح وهو ينازع".

وحيّا "روح العظمة التي يتمتّع بها شعبنا وأخلاقيته العالية وقدرته الهائلة التي مكّنته من استيعاب كل الضغوط الداخلية الهائلة، في الوقت الذي كانت مدنه وقراه تتعرّض للتدمير والتجريف وأبناؤه للقتل والإبادة، هذا فضلًا عن التهجير والنزوح".

ودعا الشيخ الخطيب السلطة اللبنانية إلى أنْ "تدرك بعد كل هذا قيمة هذا الكنز الذي تمثّله الطائفة الشيعية للبنان والقوة التي يملكها بها لبنان"، مضيفًا: "فمن لديه هذه الثروة لا يجوز أنْ يخاف أو يجبن أو يعطي للعدو يد الذلة".

واعتبر أنّه "بعد كل هذا الوفاء من الجمهورية الإسلامية للبنان دولةً وشعبًا كان الأحرى بالسلطة أنْ توجّه الشكر وتعترف بجميل العرفان بالصوت المدوّي وليس بالإيماء من طرف خفي".

الكلمات المفتاحية