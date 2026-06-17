نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" مساء الأربعاء 17 حزيران/يونيو 2026 نص مذكرة تفاهم إسلام آباد بشأن إنهاء الحرب العدوانية التي شنتها أميركا والكيان الصهيوني ضد إيران، والتي تم الانتهاء منها فجر يوم الاثنين 15 يونيو/حزيران 2026، وتضمنت المذكرة ما يلي:

1. تُعلن جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤهما في الحرب الحالية، بتوقيع هذه المذكرة، وقفًا فوريًا ودائمًا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، وتتعهد بعدم شن أي حرب أو عمليات عسكرية ضد بعضها البعض من الآن فصاعدًا، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد بعضها البعض، وضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته. سيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، بالإضافة إلى الأحكام المتبقية من هذا البند.

2. تتعهد جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيهما، والامتناع عن التدخل في شؤونهما الداخلية.

3. تتعهد جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون مدة أقصاها 60 يومًا، قابلة للتمديد بالتراضي.

4. فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، تبدأ الولايات المتحدة الأميركية برفع الحصار البحري المفروض على جمهورية إيران الإسلامية، وأي مضايقات أو عرقلة لها، وتنهي الحصار البحري بالكامل في غضون 30 يومًا. خلال هذه الفترة، يكون حجم حركة السفن متناسبًا مع حجم الحركة الذي كانت عليه قبل الحرب من قبل جمهورية إيران الإسلامية. كما تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بسحب قواتها العسكرية من المنطقة المحيطة بجمهورية إيران الإسلامية في غضون 30 يومًا من تاريخ الاتفاق النهائي.

5. بتوقيع مذكرة التفاهم هذه، تتعهد جمهورية إيران الإسلامية، قدر استطاعتها، بتوفير ممر آمن للسفن التجارية، مجاناً، من الخليج الفارسي إلى بحر عُمان وبالعكس، لمدة 60 يوماً فقط. يبدأ تسيير حركة السفن التجارية فوراً، ويُستأنف خلال 30 يوماً، رهناً بإزالة العوائق الفنية والعسكرية وإزالة الألغام من قِبل جمهورية إيران الإسلامية. وتتعاون جمهورية إيران الإسلامية مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، وفقاً للقانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول المطلة على مضيق هرمز، وتتشاور مع الدول المطلة الأخرى على الخليج الفارسي.

6. تلتزم الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع برنامج نهائي متفق عليه لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية لجمهورية إيران الإسلامية، بمبلغ لا يقل عن 300 مليار دولار أميركي. تُوضع اللمسات الأخيرة على آلية تنفيذ هذا البرنامج كجزء من الاتفاق النهائي خلال 60 يومًا. وتُقدّم الولايات المتحدة الأميركية جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمعاملات المالية ذات الصلة.

7. تتعهد الولايات المتحدة الأميركية برفع جميع العقوبات المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأميركية الأحادية، سواءً كانت أساسية أو ثانوية، وفقًا لجدول زمني يُتفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. وتُقرّ جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية بالأهمية الجوهرية لمسألة تخفيف العقوبات على النحو المذكور أعلاه، وتُعربان عن نيتهما معالجة هذه المسائل بشكل عاجل في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق مشترك بشأنها.

8. تُؤكد جمهورية إيران الإسلامية مجددًا أنها لن تُنتج أو تحصل على أسلحة نووية. اتفقت جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية على تسوية وضع المواد المخصبة المخزنة من خلال آلية متفق عليها بين الطرفين، ووفقًا للجدول الزمني المحدد في الفقرة 7، على الاقل عن طريق الترقيق في الموقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اتفق الجانبان على مناقشة مسألة التخصيب، وغيرها من المسائل المتفق عليها والمتعلقة بالاحتياجات النووية لجمهورية إيران الإسلامية، على أساس إطار عمل مُرضٍ يُتفق عليه في الاتفاق النهائي. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه الفقرة. وتُقر جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية بالأهمية الجوهرية للقضايا النووية المذكورة أعلاه، وتُعربان عن نيتهما معالجة هذه القضايا على وجه السرعة في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.

9. تتفق جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية على الحفاظ على الوضع الراهن ريثما يتم التوصل إلى اتفاق نهائي؛ وستحافظ جمهورية إيران الإسلامية على الوضع الراهن فيما يتعلق ببرنامجها النووي، ولن تفرض الولايات المتحدة الأميركية أي عقوبات جديدة على إيران، ولن تنشر قوات عسكرية إضافية في المنطقة.

وتشمل البنود الاقتصادية كذلك إصدار إعفاءات أميركية تسمح باستئناف صادرات النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية والخدمات المرتبطة بها، إضافة إلى الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمّدة وإتاحتها للاستخدام الكامل من قبل السلطات الإيرانية وفق آليات يتم الاتفاق عليها خلال المفاوضات.

واتفق الجانبان أيضًا على إنشاء آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ المذكّرة وضمان الالتزام بالاتفاق النهائي المرتقَب.

ووفق النص المنشور، فإنّ الاتفاق النهائي المزمَع التوصّل إليه بعد انتهاء المفاوضات سيُعرَض لاعتماده عبر قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.

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