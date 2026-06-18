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عاشوراء 2026
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-06-18 00:13
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02:08 |
بقائي:يجب أن تكون إيران قادرة على بيع نفطها، وألا تواجه عمليات النقل والتأمين أي مشكلات، كما يجب أن تتلقى عائدات بيع النفط
02:07 |
بقائي: كون إيران قوة عظمى ليس شعاراً فقد هزمنا قوتين نوويتين
02:07 |
بقائي: الفصل "بين إيران والجمهورية الإسلامية" هو فصل واهم ولا وجود له
02:06 |
بقائي : الحرب التي فرضوها جعلتنا أكثر اقتداراً وقوة على الصعيدين العسكري والدبلوماسي
01:19 |
بقائي: مسؤولية الولايات المتحدة أن تجبر الكيان الصهيوني على احترام التعهدات التي قدمتها لإيران في هذه الوثيقة
01:19 |
بقائي: ضمانة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه هي قوتنا
01:19 |
بقائي: مفاوضات الجمعة بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا لم تعد مؤكدة الآن بعد توقيع المذكرة وتقرر التريث حالياً بشأن عقد الاجتماع
01:18 |
بقائي: إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان فإن ذلك سيُعد نقضاً لتعهدات الولايات المتحدة
01:18 |
بقائي: نحن لا نفصل بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لكن الخلافات في الآراء بينهما على صعيد الأساليب والآليات واضحة وجلية تماماً
01:18 |
بقائي: الكيان الصهيوني لا يريد منح أدنى فرصة لأي مسار دبلوماسي
01:00 |
وكالة إرنا: إيران والولايات المتحدة ستنشئان آلية لمراقبة الامتثال للاتفاق
00:58 |
بقائي: تخفيف المواد المخصبة مطروح الآن كخيار لكي نغلق الطريق أمام الخيارات الأخرى
00:58 |
بقائي: الخيار غير المقبول بالنسبة لنا هو نقل المواد النووية المخصبة إلى خارج البلاد
00:57 |
بقائي: إذا أثار الأميركيون أي عراقيل في تنفيذ تعهداتهم فسنفعل نحن الأمر نفسه
00:57 |
بقائي: سنرصد تنفيذ الطرف الآخر لتعهداته دون أي مماطلة أو تسامح ولن ننفذ تعهداتنا إلا إذا التزم الطرف الآخر بتعهداته
00:41 |
أكسيوس: ترمب وقع شخصيا نسخة من الاتفاقية خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي وأُرسلت صورة للاتفاقية الموقعة لإيران والوسطاء
00:39 |
بقائي: وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان مهماً بقدر أهمية إيران
00:37 |
بقائي: لن يتم الحديث عن القدرات الدفاعية لإيران في أي مسار كان ومع أي طرف كان
00:36 |
بقائي: صواريخنا لا تحب بتاتاً أن يتحدث أحد عنها وقد صُنعت للإطلاق فقط وليس للتفاوض حولها
00:35 |
بقائي: نص مذكرة التفاهم وصل إلى مرحلة التوقيع من قبل رئيسي إيران و أمريكا
00:34 |
بقائي:ابتداءً من دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ سنتفاوض خلال 60 يوماً بشأن الملف النووي والعقوبات
00:28 |
بقائي: نص مذكرة التفاهم بين إيران والولايات أصبح الآن نهائياً ورسمياً لأن الطرفين قد وقّعا عليه
00:28 |
بقائي: لقد أثبتت إيران أنها لا تترك أصدقاءها وحدهم تحت أي ظرف من الظروف
00:28 |
بقائي: في البند الأول من مذكرة التفاهم ورد اسم لبنان 3 مرات كما تم التأكيد على احترام السلامة الإقليمية وسيادة لبنان
00:27 |
المتحدث باسم وزارة الخارجية والوفد المفاوض إسماعيل بقائي: توقيع مذكرة التفاهم جرى رقمياً ولن يقام مراسم توقيع في سويسرا
00:16 |
قاليباف: تم تحديد 300 مليار دولار في هذا البند للاستثمار في إيران وسيُخصص جزء منها لإعادة الإعمار
00:16 |
قاليباف: من لا يفهم المنطق سنُفهمه المنطق بالقوة
00:16 |
قاليباف: إذا أراد العدو الخيانة فنحن رجال الميدان والمسافة عندي بين المواجهة الدبلوماسية والمواجهة العسكرية ليست بعيدة
00:15 |
قاليباف: مضيق هرمز لن يعود لما كان عليه سابقا لكن هذا لا يعني أننا نعتزم التصرف خلافا للقوانين الدولية
00:15 |
قاليباف: مذكرة التفاهم هي سجل هزيمة أمريكا
00:15 |
قاليباف: لم تصدر الأمم المتحدة حتى بيانا واحدا يعلن أن أمريكا هي الطرف المعتدي
00:14 |
قاليباف: لا يوجد في القوانين الإيرانية أي مانع لوجود واستثمار الشركات الأمريكية داخل إيران
00:14 |
قاليباف: في مذكرة التفاهم تم تثبيت موضوع حصولنا على مبالغ لقاء تقديم الخدمات للسفن التي تعبر مضيق هرمز
الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني
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