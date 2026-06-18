إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
02:08 |بقائي:يجب أن تكون إيران قادرة على بيع نفطها، وألا تواجه عمليات النقل والتأمين أي مشكلات، كما يجب أن تتلقى عائدات بيع النفط
01:19 |بقائي: مسؤولية الولايات المتحدة أن تجبر الكيان الصهيوني على احترام التعهدات التي قدمتها لإيران في هذه الوثيقة
01:19 |بقائي: مفاوضات الجمعة بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا لم تعد مؤكدة الآن بعد توقيع المذكرة وتقرر التريث حالياً بشأن عقد الاجتماع
01:18 |بقائي: إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان فإن ذلك سيُعد نقضاً لتعهدات الولايات المتحدة
01:18 |بقائي: نحن لا نفصل بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لكن الخلافات في الآراء بينهما على صعيد الأساليب والآليات واضحة وجلية تماماً
00:57 |بقائي: سنرصد تنفيذ الطرف الآخر لتعهداته دون أي مماطلة أو تسامح ولن ننفذ تعهداتنا إلا إذا التزم الطرف الآخر بتعهداته
00:41 |أكسيوس: ترمب وقع شخصيا نسخة من الاتفاقية خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي وأُرسلت صورة للاتفاقية الموقعة لإيران والوسطاء
00:34 |بقائي:ابتداءً من دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ سنتفاوض خلال 60 يوماً بشأن الملف النووي والعقوبات
00:28 |بقائي: نص مذكرة التفاهم بين إيران والولايات أصبح الآن نهائياً ورسمياً لأن الطرفين قد وقّعا عليه
00:28 |بقائي: في البند الأول من مذكرة التفاهم ورد اسم لبنان 3 مرات كما تم التأكيد على احترام السلامة الإقليمية وسيادة لبنان
00:27 |المتحدث باسم وزارة الخارجية والوفد المفاوض إسماعيل بقائي: توقيع مذكرة التفاهم جرى رقمياً ولن يقام مراسم توقيع في سويسرا
00:16 |قاليباف: تم تحديد 300 مليار دولار في هذا البند للاستثمار في إيران وسيُخصص جزء منها لإعادة الإعمار
00:16 |قاليباف: إذا أراد العدو الخيانة فنحن رجال الميدان والمسافة عندي بين المواجهة الدبلوماسية والمواجهة العسكرية ليست بعيدة
00:15 |قاليباف: مضيق هرمز لن يعود لما كان عليه سابقا لكن هذا لا يعني أننا نعتزم التصرف خلافا للقوانين الدولية
00:14 |قاليباف: في مذكرة التفاهم تم تثبيت موضوع حصولنا على مبالغ لقاء تقديم الخدمات للسفن التي تعبر مضيق هرمز