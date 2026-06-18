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السفارة الإيرانية تنشر بند تفاهم مع واشنطن لوقف العمليات وضمان سيادة لبنان
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لبنان

السفارة الإيرانية تنشر بند تفاهم مع واشنطن لوقف العمليات وضمان سيادة لبنان

2026-06-18 00:55
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نشرت السفارة الايرانية في لبنان بند من نص مذكرة تفاهم اسلام آباد بين ايران والولايات المتحدة .

تعلن جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤهما في النزاع القائم، بموجب توقيع هذه المذكرة، الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وتتعهد الأطراف بعدم الشروع مستقبلاً في أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضها البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وسائر أحكام هذه المادة.

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السفارة الإيرانية في لبنان وقف إطلاق النار تفاهم إسلام أباد
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