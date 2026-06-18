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شهباز شريف: توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد بين طهران وواشنطن ودخولها حيز التنفيذ
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عربي ودولي

شهباز شريف: توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد بين طهران وواشنطن ودخولها حيز التنفيذ

2026-06-18 03:02
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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن رئيسي الولايات المتحدة وإيران وقّعا على مذكرة تفاهم إسلام آباد بعد إقرارها بصيغتها النهائية، مؤكداً بصفته وسيطاً في المفاوضات أن المذكرة دخلت حيز التنفيذ فوراً.

وأوضح شريف أن الخطوة الأولى في إطار تنفيذ التفاهم تقضي بإعادة فتح إيران لمضيق هرمز بشكل فوري، مقابل قيام الولايات المتحدة برفع الحصار البحري مباشرة، في إطار الالتزامات المتبادلة المنصوص عليها في الاتفاق.

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن دخول المذكرة حيز التنفيذ يمثل بداية مرحلة جديدة من الالتزام المتبادل بين الطرفين، معرباً عن تقديره للدور الذي لعبته القيادتان الإيرانية والأمريكية في إنجاز التفاهم.

كما وجّه شريف تحية خاصة إلى القائد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد مجتبى الخامنئي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مشيداً بالحكمة وبعد النظر اللذين أسهما في الوصول إلى هذا التفاهم.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران رئيس الوزراء الباكستاني تفاهم إسلام أباد
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