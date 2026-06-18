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روسيا وإيران تنسقان في الأمم المتحدة لإلغاء العقوبات المفروضة على طهران
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عربي ودولي

روسيا وإيران تنسقان في الأمم المتحدة لإلغاء العقوبات المفروضة على طهران

2026-06-18 04:37
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف أن موسكو وطهران تنسقان خطوات مشتركة داخل أروقة الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى إلغاء كامل للتدابير التقييدية والعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال أليموف، في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، إن الجهود تتركز على مواجهة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تُفرض خارج إطار الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن التعاون الروسي الإيراني في هذا الملف قائم بالفعل ضمن مؤسسات الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية.

وأضاف أن روسيا، في إطار "مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة"، تواصل العمل من أجل تعزيز الالتزام بمبادئ الميثاق وأحكامه في العلاقات الدولية، معتبراً أن أي تفاهمات يتم التوصل إليها بين إيران والولايات المتحدة وتنفيذها فعلياً ستنسجم مع المطالب التي ترفعها المجموعة بشأن احترام قواعد القانون الدولي ورفض العقوبات والإجراءات الأحادية.

وأوضح أليموف أن المرحلة المقبلة ستُظهر مدى جدية الأطراف في تنفيذ التعهدات الواردة في التفاهمات الأخيرة، لافتاً إلى أن موسكو تتابع باهتمام مسار الاتفاق بين طهران وواشنطن وما يمكن أن يترتب عليه من نتائج سياسية وقانونية على مستوى المنظومة الدولية.

ويأتي الموقف الروسي بعد نشر وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية نص مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، والتي تضمنت مجموعة من المبادئ والإجراءات التمهيدية الهادفة إلى التوصل لاتفاق نهائي شامل خلال فترة زمنية تمتد إلى ستين يوماً.

وبحسب ما ورد في النص المنشور، فإن الولايات المتحدة تعهدت بالعمل على إنهاء مختلف أشكال العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك العقوبات والقيود المرتبطة بقرارات مجلس الأمن الدولي، في إطار مسار تفاوضي يهدف إلى تسوية الملفات العالقة بين الجانبين وفتح مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والدبلوماسية.

الكلمات المفتاحية
روسيا الجمهورية الاسلامية في إيران الأمم المتحدة
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