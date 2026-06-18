في اليوم الـ٢٥٢ من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف من مسيّرة "إسرائيلية" على شاطئ بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة.



وقالت مصادر عائلية :"إن الشهيدين هما: محمد عبد الحميد عبد الجواد الفرا الذي التحق بوالده ووالدته وشقيقته والذين ارتقوا بعد استهدافهم في بدايه الحرب بمنزلهم في منطقة الشيخ ناصر وسط خان يونس وحسين محمد القدرة وهو وحيد بين الأبناء وله ثماني شقيقات".

وفجر اليوم الخميس نفّذ الجيش "الإسرائيلي" عملية نسف شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وألقت مسيّرة "إسرائيلية" قنابلها في محيط مشفى السلام بخان يونس، كما نفّذ الجيش "الإسرائيلي" عمليات نسف في بلدة بيت لاهيا.

وأطلق الجيش "الإسرائيلي" النار عدة مرات في منطقة الشيماء في بيت لاهيا.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء ١٠٠٥ إضافة إلى ٣١٥٧ مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٨٤ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة "إن عدد الشهداء منذ بداية العدوّان "الإسرائيلي" في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٣٠١٦ و المصابين ١٧٣٢٦٥".



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