استغربت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي عدم دعوتها إلى اللقاء التشاوري المخصص لبحث ملف الامتحانات الرسمية، "على الرغم من كونها الجهة الممثلة لآلاف المعلمين والمعلمات في التعليم الرسمي، ويفترض أن تكون الشريك الأساسي في أي نقاش يتعلق بهذا الاستحقاق التربوي الوطني".

وإذ أكدت الرابطة تمسكها بالحوار والتشاور المسؤول، رأت أن تغييبها عن هذا اللقاء ينتقص حقها التمثيلي لآلاف المراقبين والمشاركين في اللجان والأعمال اللوجستية، والذي يقع على عاتقهم إنجاز الجزء الأكبر من هذا الاستحقاق.

في بيان لها، قالت الرابطة: "يأتي هذا التغييب بعد مماطلة من الحكومة والمجلس النيابي في إقرار فتح الاعتمادات لصرف الرواتب الست التي أقرت من منتصف شباط على أن يستفيد منها المعلمون؛ ابتداءً من أول أذار ومع هذه المماطلة، وبعد تصريح وزير المالية بوجود ملايين الدولارات، وبعد جباية مثلها من عائدات الضريبة على البنزين هي سبب كاف لاتخاذ الموقف المناسب".

وعليه، أعلنت الرابطة أنه في حال جرت الامتحانات، ولم تتحقق المطالب من الرواتب الستة وزيادة أجور المراقبة والتصحيح، "فإن الأمر لا يعنينا، ولن نشارك في المراقبة".

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