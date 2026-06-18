العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي وزير الصحة يتسلّم "جائرة القيادة في تعزيز مرونة النظم الصحية"

عين على العدو

ضربات المقاومة جنوبًا تقتل وتجرح 7 في صفوف الاحتلال: تفجير عبوة ناسفة في الطيبة
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

ضربات المقاومة جنوبًا تقتل وتجرح 7 في صفوف الاحتلال: تفجير عبوة ناسفة في الطيبة

2026-06-18 11:46
84

نشر إعلام العدو حصيلة الخسائر التي تعرّض لها جيش الاحتلال في جنوب لبنان خلال الأيام الماضية.

بحسب إعلام العدو، في حادثتيْن منفصلتيْن أمس الأربعاء في جنوب لبنان، استهدف حزب الله، في الأولى، قوة اسرائيلية بمسيّرة مفخّخة أسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخرين، وفي الثانية، فجّر حزب الله عبوة ناسفة بجيب عسكري "اسرائيلي" وأسفرت عن سقوط 4 إصابات منها خطيرة. 

وسائل إعلام العدو ذكرت أن حصيلة الحادثتيْن حتى الساعة هي قتيل وأكثر من 10 جرحى تتفاوت إصاباتهم بين خطيرة ومتوسطة.

قناة "كان" نشرت تفاصيل اتفجير العبوة، فذكرت أنه "نحو الساعة الخامسة من مساء أمس، كان فريق من المقاتلين تابع لمقر قيادة نائب قائد الفرقة 36، إلى جانب قوات من لواء غفعاتي، يسيرون على الأقدام في منطقة نهر الليطاني، بالقرب من قرية الطيبة، عندما تمّ تفجير عبوة ناسفة باتجاههم".

وفق "كان"، أسفر الانفجار عن مقتل الرقيب أول (احتياط) ألكسندر فيلين، وإصابة سبعة مقاتلين آخرين ثلاثة بجروح متوسطة وأربعة بجروح طفيفة. 

ومن بين المُصابين بجروح متوسطة نائب قائد الفرقة 36، وهو ضابط برتبة عقيد، وقائد كتيبة احتياط في مجموعة النقل 556 برتبة مقدم.

ومن بين المصابين بجروح طفيفة: مجنّدة في قوات الاحتياط.

وقد وقعت هذه الحادثة بعد ساعات من إصابة خمسة مقاتلين إثر هجوم بطائرتين مسيّرتيْن انتحاريتيْن استهدفتا قوة عسكرية وقوة الإخلاء على التوالي. 

وفي ذلك الحادث، أُصيب أحد المقاتلين من جنود الاحتلال بجروح خطيرة، بينما تراوحت إصابات الآخرين بين المتوسطة والطفيفة.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية جيش الاحتلال الاسرائيلي جنوب لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
ضربات المقاومة جنوبًا تقتل وتجرح 7 في صفوف الاحتلال: تفجير عبوة ناسفة في الطيبة
ضربات المقاومة جنوبًا تقتل وتجرح 7 في صفوف الاحتلال: تفجير عبوة ناسفة في الطيبة
عين على العدو منذ 42 دقيقة
قراءة
قراءة "اسرائيلية": علاقة ترامب ونتنياهو في أزمة
عين على العدو منذ 22 ساعة
"معاريف": المؤشرات تدلّ على أن "إسرائيل" في طريقها للخروج من لبنان
عين على العدو منذ 23 ساعة
تقديرات للاحتلال: قد يُطلب من قواتنا الانسحاب إلى
تقديرات للاحتلال: قد يُطلب من قواتنا الانسحاب إلى "الخط الأصفر" في جنوب لبنان
عين على العدو منذ يوم
مقالات مرتبطة
ضربات المقاومة جنوبًا تقتل وتجرح 7 في صفوف الاحتلال: تفجير عبوة ناسفة في الطيبة
ضربات المقاومة جنوبًا تقتل وتجرح 7 في صفوف الاحتلال: تفجير عبوة ناسفة في الطيبة
عين على العدو منذ 42 دقيقة
من طرابلس.. شكرًا لإيران وللمقاومة
من طرابلس.. شكرًا لإيران وللمقاومة
خاص العهد منذ 3 ساعات
الإعلام الحربي ينشر.. لبنان هو مركز ثقلنا الرئيسي
الإعلام الحربي ينشر.. لبنان هو مركز ثقلنا الرئيسي
لبنان منذ 13 ساعة
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف ناقلة جند تابعة للعدو في أطراف بلدة زوطر الشرقيّة
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف ناقلة جند تابعة للعدو في أطراف بلدة زوطر الشرقيّة
لبنان منذ 16 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة