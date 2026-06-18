نشر إعلام العدو حصيلة الخسائر التي تعرّض لها جيش الاحتلال في جنوب لبنان خلال الأيام الماضية.

بحسب إعلام العدو، في حادثتيْن منفصلتيْن أمس الأربعاء في جنوب لبنان، استهدف حزب الله، في الأولى، قوة اسرائيلية بمسيّرة مفخّخة أسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخرين، وفي الثانية، فجّر حزب الله عبوة ناسفة بجيب عسكري "اسرائيلي" وأسفرت عن سقوط 4 إصابات منها خطيرة.

وسائل إعلام العدو ذكرت أن حصيلة الحادثتيْن حتى الساعة هي قتيل وأكثر من 10 جرحى تتفاوت إصاباتهم بين خطيرة ومتوسطة.

قناة "كان" نشرت تفاصيل اتفجير العبوة، فذكرت أنه "نحو الساعة الخامسة من مساء أمس، كان فريق من المقاتلين تابع لمقر قيادة نائب قائد الفرقة 36، إلى جانب قوات من لواء غفعاتي، يسيرون على الأقدام في منطقة نهر الليطاني، بالقرب من قرية الطيبة، عندما تمّ تفجير عبوة ناسفة باتجاههم".

وفق "كان"، أسفر الانفجار عن مقتل الرقيب أول (احتياط) ألكسندر فيلين، وإصابة سبعة مقاتلين آخرين ثلاثة بجروح متوسطة وأربعة بجروح طفيفة.

ومن بين المُصابين بجروح متوسطة نائب قائد الفرقة 36، وهو ضابط برتبة عقيد، وقائد كتيبة احتياط في مجموعة النقل 556 برتبة مقدم.

ومن بين المصابين بجروح طفيفة: مجنّدة في قوات الاحتياط.

وقد وقعت هذه الحادثة بعد ساعات من إصابة خمسة مقاتلين إثر هجوم بطائرتين مسيّرتيْن انتحاريتيْن استهدفتا قوة عسكرية وقوة الإخلاء على التوالي.

وفي ذلك الحادث، أُصيب أحد المقاتلين من جنود الاحتلال بجروح خطيرة، بينما تراوحت إصابات الآخرين بين المتوسطة والطفيفة.

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