إحياءً لذكرى عاشوراء الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه، أقام حزب الله المجلس العاشورائي عددًا من المجالس العاشورائية في الليلة الثانية من شهر محرم الحرام، وذلك في مجمع الإمام الجواد (ع) في المريجة، وفي مجمع السيدة زينب (ع) في بئر العبد، وفي روضة جنة الزهراء (ع) في الكفاءات، وفي مجمع سيّد المرسلين (ص) في عرمون، وفي حسينية الإمام الحسين (ع) في خلدة بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

إحياء الليلة الثانية من عاشوراء في عرمون

إحياء الليلة الثانية من عاشوراء في خلدة

إحياء الليلة الثانية من عاشوراء في الكفاءات

إحياء الليلة الثانية من عاشوراء في المريجة

إحياء الليلة الثانية من عاشوراء في بئر العبد

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