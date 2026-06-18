العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي لبنان عقدة التفاهم الحاسمة بين طهران وواشنطن.. من المباحثات إلى اختبار التنفيذ

لبنان

العدوان
🎧 إستمع للمقال
لبنان

العدوان "الإسرائيلي" يتواصل.. شهيد وجرحى جرّاء القصف على الجنوب

2026-06-18 12:55
120

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاتها على مناطق عدة في جنوب لبنان، حيث قصفت مدفعيتها فجرًا بلدتي كفرجوز وكفررمان، كما استهدفت بالقصف المدفعي محيط بلدة النبطية الفوقا.

كما استهدفت مسيّرة للعدو سيارة في بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة شخص آخر عند مستديرة كفرتبنيت – أرنون. كذلك أُصيب شخصان إثر إلقاء مُحلّقة "إسرائيلية" قنبلة على بلدة بيت ياحون.

وشنّ طيران العدو المسيّر غارة استهدفت بلدة زبدين، بالتزامن مع تحليق مكثف على علو منخفض فوق العاصمة بيروت وأجواء النبطية وإقليم التفاح.

هذا ودخل موكب من الأهالي إلى بلدة حداثا، وتمكنوا من الوصول الى ساحة البلدة وأحيائها الشرقية بمواكبة من الجيش اللبناني وفرق الاسعاف.

في سياق متصل، أعلن فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية العثور على جثمان شهيد من التابعية السورية؛ كان مفقودًا منذ 26 أيار الماضي، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت طريق سد بحيرة القرعون.

وأوضح الفريق أن عملية البحث نُفذت بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من لجنة الميكانيزم، نظرًا إلى استمرار تصنيف الاحتلال الإسرائيلي منطقة سد بحيرة القرعون ضمن ما يُسمى بـ"المنطقة الحمراء"، ومنع الوصول إليها بسبب المخاطر الأمنية.

وأضاف الفريق أنه بفضل عمليات البحث والمسح الميداني عُثر على الجثمان فانتشلوه، قبل نقله بواسطة سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية إلى مستشفى البقاع الغربي في سحمر؛ لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية المعتمدة.

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الشهداء الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
فيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف آلية هندسيّة للعدو في أطراف مجدل زون بمحلّقة أبابيل
فيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف آلية هندسيّة للعدو في أطراف مجدل زون بمحلّقة أبابيل
لبنان منذ 17 دقيقة
العدوان
العدوان "الإسرائيلي" يتواصل.. شهيد وجرحى جرّاء القصف على الجنوب
لبنان منذ ساعة
بالصور: إحياء الليلة الثانية من عاشوراء في الضاحية وعرمون وخلدة
بالصور: إحياء الليلة الثانية من عاشوراء في الضاحية وعرمون وخلدة
لبنان منذ ساعة
وزير الصحة يتسلّم
وزير الصحة يتسلّم "جائرة القيادة في تعزيز مرونة النظم الصحية"
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
فيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف آلية هندسيّة للعدو في أطراف مجدل زون بمحلّقة أبابيل
فيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف آلية هندسيّة للعدو في أطراف مجدل زون بمحلّقة أبابيل
لبنان منذ 17 دقيقة
العدو يقرّ: قدرة مقاتلينا على صدّ هجمات حزب الله تراجعت وتعليمات النار تغيّرت
العدو يقرّ: قدرة مقاتلينا على صدّ هجمات حزب الله تراجعت وتعليمات النار تغيّرت
عين على العدو منذ 41 دقيقة
العدوان
العدوان "الإسرائيلي" يتواصل.. شهيد وجرحى جرّاء القصف على الجنوب
لبنان منذ ساعة
رابطة معلمي التعليم الأساسي: الامتحانات لا تعنينا ولن نكون مراقبين 
رابطة معلمي التعليم الأساسي: الامتحانات لا تعنينا ولن نكون مراقبين 
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة