تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاتها على مناطق عدة في جنوب لبنان، حيث قصفت مدفعيتها فجرًا بلدتي كفرجوز وكفررمان، كما استهدفت بالقصف المدفعي محيط بلدة النبطية الفوقا.

كما استهدفت مسيّرة للعدو سيارة في بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة شخص آخر عند مستديرة كفرتبنيت – أرنون. كذلك أُصيب شخصان إثر إلقاء مُحلّقة "إسرائيلية" قنبلة على بلدة بيت ياحون.

وشنّ طيران العدو المسيّر غارة استهدفت بلدة زبدين، بالتزامن مع تحليق مكثف على علو منخفض فوق العاصمة بيروت وأجواء النبطية وإقليم التفاح.

هذا ودخل موكب من الأهالي إلى بلدة حداثا، وتمكنوا من الوصول الى ساحة البلدة وأحيائها الشرقية بمواكبة من الجيش اللبناني وفرق الاسعاف.

في سياق متصل، أعلن فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية العثور على جثمان شهيد من التابعية السورية؛ كان مفقودًا منذ 26 أيار الماضي، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت طريق سد بحيرة القرعون.

وأوضح الفريق أن عملية البحث نُفذت بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من لجنة الميكانيزم، نظرًا إلى استمرار تصنيف الاحتلال الإسرائيلي منطقة سد بحيرة القرعون ضمن ما يُسمى بـ"المنطقة الحمراء"، ومنع الوصول إليها بسبب المخاطر الأمنية.

وأضاف الفريق أنه بفضل عمليات البحث والمسح الميداني عُثر على الجثمان فانتشلوه، قبل نقله بواسطة سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية إلى مستشفى البقاع الغربي في سحمر؛ لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية المعتمدة.

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