تعرّضت موسكو لعدوان واسع النطاق بمسيّرات أوكرانية، أسفر عن إصابة مصفاة نفط، وفقًا لما أفاده رئيس بلدية المدينة سيرغي سوبيانين.

يأتي كشف "الهجوم" في وقت يستضيف فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ابتداءّ من مساء يوم الأربعاء، عدداً من القادة الآسيويين للمشاركة في قمة روسيا–آسيان التي تستمر يومين في مدينة كازان وسط البلاد.

وقال سوبيانين، في منشور على تلغرام، إن: "قوات الدفاع الجوي تواصل صدّ هجوم واسع النطاق"، مضيفًا أن :"مسيّرات عدة تمكّنت من الوصول إلى مصفاة النفط إم إن بي زي"، والتي تُعد من أكبر مصافي النفط الروسية وتقع في العاصمة موسكو. وأوضح سوبيانين لاحقًا أن الدفاعات الجوية الروسية دمّرت 43 مسيّرة، خلال الليل.

جدير بالذكر أن مصفاة "إم إن بي زي" التابعة لشركة غازبروم تقع في منطقة كابوتنيا (جنوب شرق)، وهي تؤمّن أكثر من ثلث احتياجات الوقود للعاصمة الروسية، وخصوصاً لمطاراتها، بحسب ما أفاد به موقعها الإلكتروني. وكانت هذه المصفاة قد تعرّضت، يوم الثلاثاء، لهجوم واسع بطائرات مسيّرة أوكرانية.

تسبّب العدوان بإعلان تأهّب جوي في مطار شيريميتييفو، زهز أحد المطارات الرئيسة في العاصمة الروسية، ما استدعى إجلاء الركاب وأفراد الطواقم والعاملين من صالات المطار والطائرات إلى ملاجئ آمنة. وفي موسكو، ألحق الهجوم أضرارًا بمبنى سكني ومركز تجاري، من دون تسجيل إصابات، بحسب حاكم المنطقة أندريه فوروبيوف.

هذا؛ وتواصل موسكو شنّ ضربات شبه يومية على الأراضي الأوكرانية، بعد أكثر من أربع سنوات على بدء الحرب، في ظل استمرار تعثر الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية تنهي النزاع.

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