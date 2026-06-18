العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي فيديو| المقاومة الإسلامية تستهدف آلية هندسيّة للعدو في أطراف مجدل زون بمحلّقة أبابيل

عربي ودولي

الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين إيران وأميركا وعودة الدبلوماسية
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين إيران وأميركا وعودة الدبلوماسية

2026-06-18 13:31
44

رحبت منظمة الأمم المتحدة بتوقيع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية إلكترونيًا، على تفاهم إسلام أباد، الذي تم التوصل إليه بين الطرفين بوساطة باكستان ودول إقليمية أخرى.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح له اليوم الخميس 18 حزيران/يونيو 2026: "اننا نرحب بالاتفاق بين إيران وأميركا وعودة الدبلوماسية بين البلدين".

أضاف دوجاريك للصحفيين: "إننا رحبنا بالاتفاق الذي سيتضمن إعادة فتح مضيق هرمز والعودة إلى الدبلوماسية".

وردًا على سؤال عن مدى قلق الأمين العام عما اذا كانت الاعتداءات الصهيونية المستمرة على لبنان، ستجعل الاتفاق بين إيران وأميركا يخرج عن مساره؟ قال الناطق باسم الامين العام: "إننا طالبنا دائمًا باحترام سيادة لبنان. كما طالبنا دائمًا بان تمارس الحكومة اللبنانية سيادتها وسلطتها على ارجاء البلاد".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الأمم المتحدة الولايات المتحدة تفاهم إسلام أباد
إقرأ المزيد
المزيد
الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين إيران وأميركا وعودة الدبلوماسية
الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين إيران وأميركا وعودة الدبلوماسية
عربي ودولي منذ 30 دقيقة
عدوان أوكراني على موسكو يصيب مصفاة نفط ويستنفر الدفاعات الجوية
عدوان أوكراني على موسكو يصيب مصفاة نفط ويستنفر الدفاعات الجوية
عربي ودولي منذ 49 دقيقة
"وول ستريت جورنال": توترات وخلافات متصاعدة طبعت علاقة ترامب بنتنياهو 
عربي ودولي منذ 3 ساعات
روسيا وإيران تنسقان في الأمم المتحدة لإلغاء العقوبات المفروضة على طهران
روسيا وإيران تنسقان في الأمم المتحدة لإلغاء العقوبات المفروضة على طهران
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين إيران وأميركا وعودة الدبلوماسية
الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين إيران وأميركا وعودة الدبلوماسية
عربي ودولي منذ 30 دقيقة
لبنان عقدة التفاهم الحاسمة بين طهران وواشنطن.. من المباحثات إلى اختبار التنفيذ
لبنان عقدة التفاهم الحاسمة بين طهران وواشنطن.. من المباحثات إلى اختبار التنفيذ
مقالات منذ 51 دقيقة
روسيا وإيران تنسقان في الأمم المتحدة لإلغاء العقوبات المفروضة على طهران
روسيا وإيران تنسقان في الأمم المتحدة لإلغاء العقوبات المفروضة على طهران
عربي ودولي منذ 9 ساعات
بزشكيان وترامب يوقعان
بزشكيان وترامب يوقعان "مذكرة تفاهم إسلام آباد" لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن
إيران منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة