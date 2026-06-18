رحبت منظمة الأمم المتحدة بتوقيع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية إلكترونيًا، على تفاهم إسلام أباد، الذي تم التوصل إليه بين الطرفين بوساطة باكستان ودول إقليمية أخرى.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح له اليوم الخميس 18 حزيران/يونيو 2026: "اننا نرحب بالاتفاق بين إيران وأميركا وعودة الدبلوماسية بين البلدين".

أضاف دوجاريك للصحفيين: "إننا رحبنا بالاتفاق الذي سيتضمن إعادة فتح مضيق هرمز والعودة إلى الدبلوماسية".

وردًا على سؤال عن مدى قلق الأمين العام عما اذا كانت الاعتداءات الصهيونية المستمرة على لبنان، ستجعل الاتفاق بين إيران وأميركا يخرج عن مساره؟ قال الناطق باسم الامين العام: "إننا طالبنا دائمًا باحترام سيادة لبنان. كما طالبنا دائمًا بان تمارس الحكومة اللبنانية سيادتها وسلطتها على ارجاء البلاد".

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