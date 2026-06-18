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محادثات تمهيدية بين إيران وأميركا الجمعة في سويسرا
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عربي ودولي

محادثات تمهيدية بين إيران وأميركا الجمعة في سويسرا

2026-06-18 14:31
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أعلنت الحكومة السويسرية أن ممثلين عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة سيجرون محادثات تمهيدية في سويسرا يوم غد الجمعة 19 حزيران/يونيو 2026، بعدما وقع الجانبان مذكرة التفاهم بينهما فجر اليوم.

وأوضحت الحكومة السويسرية أن الاجتماع سيعقد يوم الجمعة بحضور ممثلين عن باكستان وقطر ودول معنية أخرى، إضافة إلى الوفدين الإيراني والأميركي.

كما أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن المحادثات بين إيران وأميركا ستُعقد حسب البرنامج يوم الجمعة في منتجع "بورغنشتوك" الجبلي في سويسرا.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في الوقت الحالي، لا يزال البرنامج كما هو، حيث سيلتقي الوفدان الأميركي والإيراني، إلى جانب الوسطاء؛ باكستان وقطر ودول أخرى معنية، غدًا في بورغنشتوك لإجراء محادثات أولية حول تنفيذ الاتفاق".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران سويسرا الولايات المتحدة تفاهم إسلام أباد
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