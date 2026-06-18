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البحرين: حضور جماهيري واسع في إحياء عاشوراء رغم قيود النظام الخليفي
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البحرين: حضور جماهيري واسع في إحياء عاشوراء رغم قيود النظام الخليفي

2026-06-18 17:17
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كسر شعب البحرين الولائيّ قرارات النظام الخليفي المستبد مجددًا، والذي أصدر قرارًا بمنع مواكب عزاء الإمام الحسين (ع) حتى ليلة السابع من محرّم الحرام. وخرج الشعب في مواكب عزائيّة حاشدة في مختلف مناطق البلاد، مع إصرار شعبيّ على إقامة المواكب وفق المُخطّط لها.

وملأ المواطنون شوارع البلاد في إحياء أوّل ليلة من شهر محرم الحرام، مؤكدين تمسّكهم بالشعائر مهما كلّف الأمر.

وكان الشباب الحسينيّ الباسل قد تصدوا لقوّات مرتزقة النظام التي اقتحمت منطقة أبوصيبع، وشرعت في إزالة مظاهر إحياء عاشوراء الإمام الحسين (ع) وقمع المُعزّين، واعتدت السلطات البحرينية كذلك، على مظاهر عاشوراء، وأزالت راية الإمام الحسين (ع) من الدراز.

ولم تكتفِ السلطة في البحرين باستدعاء رؤساء المآتم وإبلاغهم بقيود وزارة الداخلية وما تفرضه من محاذير خاصة بموسم محرّم وعاشوراء، بل انتقلت إلى خطوة جديدة تمثّلت في التواصل مع عدد من الخطباء والرواديد الحسينيين لإبلاغهم بمنع مشاركتهم في الموسم، دون تقديم أي مبرر واضح أو سند قانوني أو شرعي. سلسلة متواصلة من الإجراءات والقرارات التضييقية تتبعها أخرى، في مشهد يعكس نهجًا متصاعدًا من الاستهداف والضغط، فيما يبدو أن الدولة ماضية نحو إحكام سيطرتها على أدقّ تفاصيل هذه المناسبة السنوية والتحكّم بمختلف جوانبها.

بدورها، أعربت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" في البحرين عن إدانتها للإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية بحق فعاليات إحياء عاشوراء، موضحة أنها تمثل تصعيدًا جديدًا يستهدف الشعائر الدينية والمظاهر المرتبطة بالمناسبة.

وأشارت المنظمة إلى أن الإجراءات شملت منع رفع بعض الشعارات الدينية، واستدعاء عدد من المواطنين، إلى جانب مصادرة رايات عاشورائية، لافتة إلى أن القيود طاولت أيضًا الخطباء والرواديد، مع منع أكثر من 19 رادودًا من المشاركة وفرض ضوابط على المواكب العاشورائية وتوقيت انتهائها.

كذلك، أوضحت أن هذه الإجراءات امتدت إلى داخل السجون، حيث نفذ نحو 200 معتقل سياسي في سجن الحوض الجاف إضرابًا احتجاجًا على منعهم من إحياء الشعائر الدينية.

وأكدت المنظمة أن ما يجري يتجاوز الإطار التنظيمي، مبيّنة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا لحرية الدين والمعتقد، وتعكس سياسة تضييق ممنهجة تستهدف المسلمين الشيعة في البحرين.

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البحرين عاشوراء عاشوراء 2026
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