أكد عضو مجلس أمناء حركة التوحيد الإسلامي الدكتور معاذ سعيد شعبان، خلال مقابلة مع موقع "العهد" الإخباري، أنه "بفضل دماء الشهداء القادة والمجاهدين الشرفاء، وبفضل صمود أهلنا الصابرين في الجنوب اللبناني والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى ثبات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على نهج المقاومة حتى تحرير فلسطين، وبفضل إصرار المسؤولين الإيرانيين على أن يشمل الاتفاق لبنان، تم بحول الله وفضله وبشكل تدريجي وقف إطلاق النار الذي أظهر العزة لمجاهدي المقاومة الإسلامية والذل لقطعان الاحتلال".

ورأى شعبان في حديثه لموقع "العهد"، أن المقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة كافة، قد شكلوا قوة عظمى في المنطقة في وجه العدو الصهيوـ أميركي الذي لا يفهم إلا بلغة القوة والسلاح، كما أثبتوا أن النصر لا يمكن أن يتحقق إلا بتقديم التضحيات الكبيرة وبالثبات على الموقف والحق الذي نؤمن به، وأن العدو الصهيوني إلى زوال مهما ارتكب من ظلم ومجازر وانتهاكات".

وقال: "نحن على يقين بوجود المجاهدين في الميدان الذين يقدمون أرواحهم وأغلى ما يملكون في سبيل الحق، والذين قدموا أروع ملاحم البطولة والفداء، أن هذا العدو إلى زوال وأن ملامح الانتصار الكبير بدأت تظهر بالصورة الهشة التي ظهرت للكيان الصهيوني".

وختم "شعبان" حديثه لموقع "العهد" بتوجيه الشكر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة آية الله السيد مجتبى علي الخامنئي، وللشعب الإيراني والجيش وحرس الثورة الإسلامية في إيران "الذين قدموا للأمة كل التضحيات وأذلوا بقدراتهم العسكرية أقوى قوة في العالم، وعلّموا الشعوب والدول كيف تصنع وتنتزع الحرية وكيف يأتي النصر".

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