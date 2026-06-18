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لبنان

أحمد ريّا: الحرب العالمية على محور المقاومة هي حرب بين الحق والباطل
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لبنان

أحمد ريّا: الحرب العالمية على محور المقاومة هي حرب بين الحق والباطل

2026-06-18 18:16
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أكد مسؤول العلاقات العامة في حزب الله البقاع الدكتور أحمد ريا أن "الحرب العالمية التي تستهدف محور المقاومة هي حرب بين الحق والباطل ونحن فيها في موقع نصرة دين الله".

وفي خلال كلمة ألقاها في المجلس العاشورائي في بلدة أنصار البقاعية الذي تنظمه الهيئات النسائية في حزب الله أضاف الدكتور ريّا: "إن عطاء الدم والشهادة سيزهر نصرًا عظيمًا في الأمة الإسلامية"، مشددًا على أن الإمام الحسين عليه السلام هو القائد والنموذج.
 

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لبنان حزب الله محور المقاومة عاشوراء 2026
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