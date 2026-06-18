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لبنان

بالصور| حزب الله يشيع ثلة من الشهداء في روضات الصادق (ع) وجنة الزهراء (ع) والهادي (ع)
لبنان

بالصور| حزب الله يشيع ثلة من الشهداء في روضات الصادق (ع) وجنة الزهراء (ع) والهادي (ع)

2026-06-18 18:19
49
موسى الحسيني - مصور
170 مقالاً

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة، الخميس 18 حزيران/يونيو 2026 في الضاحية الجنوبية لبيروت، ثلّة من الشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن لبنان وشعبه.

واستقبلت روضة "جنة الزهراء (ع)" في محلّة الكفاءات جثامين كل من الشهداء هادي عماد حسين، محمد حسين حاريصي، علي محمد يزبك، محمد عماد غدار، هادي حاتم شحرور وأحمد عبدو عباس. 

كما استقبلت "روضة الصادق (ع)" في محلّة الأجنحة الخمسة جثامين كل من الشهداء محمد حسين مبارك، محمد أسعد صبيح، علي حسين محمد، سليم خليل كرنيب.

كذلك، استقبلت "روضة الهادي (ع)" في محلّة الأوزاعي جثمان الشهيد محمد علي عمار.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية الشهداء
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