العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي حزب الله شيّع الشهيد علي خضر ناصر الدين في بلدة الشربين بمشاركة حاشدة

لبنان

بلدة الميدان تودع الشهيد نضال علي جعفر 
🎧 إستمع للمقال
لبنان

بلدة الميدان تودع الشهيد نضال علي جعفر 

2026-06-18 18:28
37

التحق الشهيد السعيد نضال علي جعفر بإخوته الشهداء الثلاثة الذين سبقوه أحمد وحاتم ومحمد.

وبنثر الورد والأرز وبالزغاريد، ومن أمام منزل ذويه في بلدة الميدان شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية الشهيد نضال جعفر "مهدي" الذي ارتقى شهيدًا دفاعًا عن أهله وشعبه.

وسار التشييع في شوارع البلدة تتقدمه الفرق الكشفية وحملة الصور، بمشاركة علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الفعاليات والأهالي.

وحمل النعش الطاهر على أكتاف الحشود، وسط هتافات التكبير والتهليل واللطميات الحسينة، وصولًا إلى روضة الشهداء، حيث أقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر، قبل أن يوارى في الثرى إلى جانب إخوته وإخوانه الشهداء.
 

الكلمات المفتاحية
حزب الله البقاع الغربي الشهداء
إقرأ المزيد
المزيد
حزب الله شيّع الشهيد علي خضر ناصر الدين في بلدة الشربين بمشاركة حاشدة
حزب الله شيّع الشهيد علي خضر ناصر الدين في بلدة الشربين بمشاركة حاشدة
لبنان منذ 13 دقيقة
بلدة الميدان تودع الشهيد نضال علي جعفر 
بلدة الميدان تودع الشهيد نضال علي جعفر 
لبنان منذ 17 دقيقة
بالصور| حزب الله يشيع ثلة من الشهداء في روضات الصادق (ع) وجنة الزهراء (ع) والهادي (ع)
بالصور| حزب الله يشيع ثلة من الشهداء في روضات الصادق (ع) وجنة الزهراء (ع) والهادي (ع)
لبنان منذ 25 دقيقة
أحمد ريّا: الحرب العالمية على محور المقاومة هي حرب بين الحق والباطل
أحمد ريّا: الحرب العالمية على محور المقاومة هي حرب بين الحق والباطل
لبنان منذ 28 دقيقة
مقالات مرتبطة
حزب الله شيّع الشهيد علي خضر ناصر الدين في بلدة الشربين بمشاركة حاشدة
حزب الله شيّع الشهيد علي خضر ناصر الدين في بلدة الشربين بمشاركة حاشدة
لبنان منذ 13 دقيقة
بلدة الميدان تودع الشهيد نضال علي جعفر 
بلدة الميدان تودع الشهيد نضال علي جعفر 
لبنان منذ 17 دقيقة
بالصور| حزب الله يشيع ثلة من الشهداء في روضات الصادق (ع) وجنة الزهراء (ع) والهادي (ع)
بالصور| حزب الله يشيع ثلة من الشهداء في روضات الصادق (ع) وجنة الزهراء (ع) والهادي (ع)
لبنان منذ 25 دقيقة
أحمد ريّا: الحرب العالمية على محور المقاومة هي حرب بين الحق والباطل
أحمد ريّا: الحرب العالمية على محور المقاومة هي حرب بين الحق والباطل
لبنان منذ 28 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة