التحق الشهيد السعيد نضال علي جعفر بإخوته الشهداء الثلاثة الذين سبقوه أحمد وحاتم ومحمد.

وبنثر الورد والأرز وبالزغاريد، ومن أمام منزل ذويه في بلدة الميدان شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية الشهيد نضال جعفر "مهدي" الذي ارتقى شهيدًا دفاعًا عن أهله وشعبه.

وسار التشييع في شوارع البلدة تتقدمه الفرق الكشفية وحملة الصور، بمشاركة علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الفعاليات والأهالي.

وحمل النعش الطاهر على أكتاف الحشود، وسط هتافات التكبير والتهليل واللطميات الحسينة، وصولًا إلى روضة الشهداء، حيث أقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر، قبل أن يوارى في الثرى إلى جانب إخوته وإخوانه الشهداء.



الكلمات المفتاحية