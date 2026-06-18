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لبنان

حزب الله شيّع الشهيد علي خضر ناصر الدين في بلدة الشربين بمشاركة حاشدة
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لبنان

حزب الله شيّع الشهيد علي خضر ناصر الدين في بلدة الشربين بمشاركة حاشدة

2026-06-18 18:32
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شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية في بلدة الشربين - قضاء الهرمل الشهيد السعيد علي خضر ناصر الدين "رضوان" الذي ارتقى شهيدًا دفاعًا عن لبنان وشعبه.

انطلقت مسيرة التشييع الحاشد من أمام منزل ذويه، تتقدمه الفرقة الموسيقية والفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج) وحملة الصور والأعلام.

وجابت مسيرة التشييع الشارع الرئيس، بمشاركة علماء دين وعوائل الشهداء، وحشد من الفعاليات والأهالي الذين حملوا النعش الطاهر، وهم يرددون هتافات التكبير واللطميات الحسينية وشعارات هيهات منا الذلة، وصولًا إلى روضة البلدة، حيث أقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر، قبل مواراته في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشهداء البقاع
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