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بزشكيان: تفاهم إسلام آباد وثيقة تاريخية ورسالة من إيران المقتدرة
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إيران

بزشكيان: تفاهم إسلام آباد وثيقة تاريخية ورسالة من إيران المقتدرة

2026-06-18 18:39
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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن تفاهم إسلام أباد الذي وقعته الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الولايات المتحدة الأميركية، لإنهاء الحرب الظالمة على إيران هي "وثيقة تاريخية ورسالة من إيران المقتدرة".

ونشر الرئيس بزشكيان صورة وثيقة الاتفاق الإيراني الأميركي التي تم توقيعها فجر اليوم الخميس إلكترونيًا عبر حسابه على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وكتب إلى جانبها يقول: إن "هذه وثيقة تاريخية ورسالة من إيران المقتدرة"، مضيفًا بالقول: "إن السلام سيتحقق في ظل الاحترام المتبادل".

وأكد بزشكيان، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة دائمًا ومتمسكة بالسلام العالمي، مع الحفاظ على العزة والاستقلال، وتعزيز التقدم والتعاون الإقليمي".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران بزشكيان تفاهم إسلام أباد
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