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ترامب لمنتقدي الاتفاق مع إيران: حمقى وحاسدون وأغبياء!
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عربي ودولي

ترامب لمنتقدي الاتفاق مع إيران: حمقى وحاسدون وأغبياء!

2026-06-18 19:07
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وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب منتقدي الاتفاق الأولي مع إيران بأنهم "حمقى" و"حاسدون" و"سيئون" و"أغبياء". وقال في معرض رده على منتقديه: "هؤلاء الحمقى الذين يعتقدون أنني لم أكن صارمًا بما يكفي مع إيران، في وقت وصل سوق الأسهم إلى مستوى قياسي وانخفضت أسعار النفط بشكل كبير".

وأضاف ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها: "هم إما حاسدون أو أشخاص سيّئون أو أغبياء". 

وختم ترامب منشورة بعبارة: "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

انتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين
وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، سادت حالة من الغضب السياسي العارم في أروقة واشنطن، حيث قوبل الاتفاق بانتقادات حادة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

ووصف سياسيون أميركيون هذا التوجه بأنه "خطيئة تاريخية" في مسار السياسة الخارجية الأميركية، مشيرين إلى أن الاتفاق يمثل تراجعًا غير مقبول عن المبادئ الإستراتيجية للولايات المتحدة.

وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، أنّ ترامب يواجه انتقادات الديمقراطيين والجمهوريين منذ بدء تسرّب تفاصيل مذكرة التفاهم. ولفت إلى أنّ السيناتور ليندسي غراهام أعلن دعمه للاتفاق بعد مكالمة استمرت ساعة مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف صباح أمس الأربعاء. وأشار إلى أنّ إيران طلبت عدم نشر الوثيقة قبل توقيعها رسميًا، وهذا التأخير سبّب قدرًا كبيرًا من الاستياء داخل البيت الأبيض.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب الولايات المتحدة تفاهم إسلام أباد
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