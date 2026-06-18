العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عاشوراء 2026
المقال التالي 8 دول عربية وإسلامية تدين اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية وتطالب بمحاسبتهم

لبنان

عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الخميس 18 حزيران/يونيو 2026
🎧 إستمع للمقال
لبنان

عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الخميس 18 حزيران/يونيو 2026

2026-06-18 20:15
127

المقاومة الإسلامية بيان (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه واستنادًا إلى الحقّ المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار، وفي إطار عمليات عاشوراء، يخوض مجاهدو المقاومة الإسلاميّة منذ الساعة 17:30 الخميس 18-06-2026 اشتباكات بالأسلحة المناسبة مع قوّة من جيش العدوّ "الإسرائيليّ" حاولت التقدّم من بلدة أرنون باتّجاه أطراف كفرتبنيت وما زالت الاشتباكات مستمرّة حتّى لحظة صدور هذا البيان.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 18-06-2026‏
3 محرّم 1448 هـ

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان عمليات عاشوراء
إقرأ المزيد
المزيد
فرنجية: العقوبات الأميركية لا تعنيني لأنّ تهمتي أنني مع مكوّن ضد عدو محتل وقاتل
فرنجية: العقوبات الأميركية لا تعنيني لأنّ تهمتي أنني مع مكوّن ضد عدو محتل وقاتل
لبنان منذ 9 دقائق
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف ناقلة جند تابعة لجيش العدو في محيط قلعة الشقيف
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف ناقلة جند تابعة لجيش العدو في محيط قلعة الشقيف
لبنان منذ 46 دقيقة
فيديو| الإحياء العاشورائي في بلدة كفردبش - بعلبك
فيديو| الإحياء العاشورائي في بلدة كفردبش - بعلبك
لبنان منذ 51 دقيقة
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الخميس 18 حزيران/يونيو 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الخميس 18 حزيران/يونيو 2026
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف ناقلة جند تابعة لجيش العدو في محيط قلعة الشقيف
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف ناقلة جند تابعة لجيش العدو في محيط قلعة الشقيف
لبنان منذ 46 دقيقة
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الخميس 18 حزيران/يونيو 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الخميس 18 حزيران/يونيو 2026
لبنان منذ ساعة
بالفيديو | من الميدان...
بالفيديو | من الميدان... "وبَشِّر الصّابِرين"
لبنان منذ ساعتين
رعد: نقول لأركان السلطة.. حرب العدو للإجهاز على المقاومة قد فشلت
رعد: نقول لأركان السلطة.. حرب العدو للإجهاز على المقاومة قد فشلت
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة