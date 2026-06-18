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إيران

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز لـ60 يومًا
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إيران

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز لـ60 يومًا

2026-06-18 22:37
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أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مساء الخميس 18 حزيران/يونيو 2026، عن أنّه "بموجب مذكّرة تفاهم إسلام آباد فإنّه لن تُفرَض أيّ رسوم على المتقدّمين بطلب لعبور مضيق هرمز لمدة 60 يومًا"، موضحًا أنّ "حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتكفّل بتغطية هذه الرسوم".

وقال المجلس، في بيان: "تنفيذًا للفقرة 5 من مذكّرة تفاهم إسلام آباد يجب على السفن التجارية التي تتقدّم بطلب للمرور عبر مضيق هرمز إرسال طلبها إلى إدارة الممر المائي للخليج الفارسي".

وأشار إلى أنّه "تم توجيه إدارة الممرّات المائية في الخليج الفارسي لمعالجة الطلبات والرد عليها بسرعة وأولوية من أجل تحقيق أهداف مذكّرة التفاهم".

وشدّد على "ضرورة مرور السفن على الطريق وفي الوقت المعلن لها نظرًا إلى الظروف الخاصة ووجود مخاطر أمنية على طول مسار المرور والحاجة لحركة مرور آمنة ومنع الحوادث البحرية"، معلّلًا سبب هذه الضرورة بـ"إمكان زيادة حركة المرور تدريجًا".

وذكَر المجلس أنّ "هيئة الممرات المائية في الخليج الفارسي ستعلن عن ترتيبات التنفيذ والتفاصيل الفنية للمرور عبر مضيق هرمز".

وفي ما يتعلّق بمسألة إزالة الألغام من المضيق، أعلن المجلس عن أنّه "سيتم اتّخاذ التدابير اللازمة وفقًا للفقرة 5 من مذكّرة التفاهم".

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز إيران تفاهم إسلام أباد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
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