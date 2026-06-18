صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري الآتي:

"تسهيلًا لنجاح المفاوضات الإيرانية الأميركية في سويسرا، وخاصة ما يتعلق بالبند الأول في مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية وبالإشارة إلى تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" ولبنان وحزب الله، فإنني أؤكد على موقف لبنان والتزام حزب بالله بوقف إطلاق النار طالما التزمت "إسرائيل" به بشكل كامل وشامل".

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