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إيران

بزشكيان: ملتزمون بالاهتمام بملاحظات وتوجيهات القائد وضمان مصالح الشعب
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إيران

بزشكيان: ملتزمون بالاهتمام بملاحظات وتوجيهات القائد وضمان مصالح الشعب

2026-06-19 00:29
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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن رسالة قائد الثورة آية الله السيد مجتبى الخامنئي الواضحة والمستنيرة الموجهة إلى الشعب الإيراني المخلص قد أوضحت مسؤوليات جميع الأطراف الفاعلة في عملية التفاوض المقبلة، مشيرًا إلى أن اهتمام السيد الخامنئي الكريم بجهود السلطات وحسن نيتها وإصداره الإذن ببدء المفاوضات لتحقيق مصالح الشعب الإيراني يمثل مصدر ارتياح واعتزاز.

وقال بزشكيان: "بصفتي رئيسًا للجمهورية ورئيسًا للمجلس الأعلى للأمن القومي أعتبر نفسي ملتزمًا وببالغ الاهتمام بملاحظات سماحته وتوجيهاته"، وأضاف "بصفتي رئيسًا للجمهورية ورئيسًا للمجلس الأعلى للأمن القومي أعتبر نفسي ملتزمًا بحماية حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة".

وتابع الرئيس الإيراني: "لا شك أن الخط الأحمر للسلطات هو المصالح الوطنية وحماية كرامة الشعب الإيراني وشرفه وسلطته"، مضيفًا: "أتعهد وسائر أعضاء مجلس الأمن القومي بالاهتمام بهواجس القائد وضمان مصالح شعبنا وجبهة المقاومة"، وجزم بزشكيان في ختام حديثه بأن الخط الأحمر لمسؤولينا هو مصالح البلاد، وقال "سنحقق نصرًا من خلال اهتمام فريق التفاوض بأدق تفاصيل".

الكلمات المفتاحية
ايران مسعود بزشكيان الوعد الصادق 4
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