إيران
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
00:51 |قاليباف: إذا سعى العدو إلى التطاول فقد أثبتنا أن أيدينا على الزناد ولا تردد لدينا في الرد الساحق عليه
00:50 |قاليباف للسيد الخامنئي: رسالتكم هذه وإعلان التوقّع بتحقيق الشروط المحددة في المذكرة التفاهميّة زادت من زخم أيدينا لمتابعة التزامات أميركا
00:48 |قاليباف: لن نسمح للطرف المقابل بأن ينتقص من حق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة بالغدر والجبروت
00:48 |قاليباف: واجبنا الوقوف في وجه جبهة الباطل ونعتبر الدبلوماسية أحد ميادين النضال من أجل الصمود
00:48 |قاليباف: ضماننا لتحقيق هذه المذكرة التفاهميّة ليس بنودها بل أرواحنا التي نحملها على أكفنا وقوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
00:47 |قاليباف للسيد مجتبى الخامنئي: رسالتكم خارطة طريق أوضحت لنا أننا مع إتمام هذه المذكرة التفاهميّة بلغنا بداية طريق شاق ومتعرج
00:45 |رسالة رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف إلى آية الله السيد مجتبى الخامنئي: سنجعل توجيهاتكم نصب أعيننا