العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-06-19 00:41
18
00:51 |
قاليباف: إذا سعى العدو إلى التطاول فقد أثبتنا أن أيدينا على الزناد ولا تردد لدينا في الرد الساحق عليه
00:50 |
قاليباف للسيد الخامنئي: رسالتكم هذه وإعلان التوقّع بتحقيق الشروط المحددة في المذكرة التفاهميّة زادت من زخم أيدينا لمتابعة التزامات أميركا
00:49 |
قاليباف: إننا أهل للصمود لتحقيق الشروط والخطوط الحمراء المقررة وكسب مصالح الشعب الإيراني
00:48 |
قاليباف: لن نسمح للطرف المقابل بأن ينتقص من حق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة بالغدر والجبروت
00:48 |
قاليباف: واجبنا الوقوف في وجه جبهة الباطل ونعتبر الدبلوماسية أحد ميادين النضال من أجل الصمود
00:48 |
قاليباف: ضماننا لتحقيق هذه المذكرة التفاهميّة ليس بنودها بل أرواحنا التي نحملها على أكفنا وقوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
00:47 |
قاليباف للسيد مجتبى الخامنئي: رسالتكم خارطة طريق أوضحت لنا أننا مع إتمام هذه المذكرة التفاهميّة بلغنا بداية طريق شاق ومتعرج
00:46 |
قاليباف: يتعين علينا استيفاء حقوق الشعب الإيراني والمقاومة من العدو الغادر
00:45 |
رسالة رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف إلى آية الله السيد مجتبى الخامنئي: سنجعل توجيهاتكم نصب أعيننا
00:45 |
قاليباف: رسالة القائد أوضحت أنه بالانتهاء من مذكرة التفاهم نكون قد وصلنا إلى بداية طريق صعب
الكلمات المفتاحية
الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
إقرأ المزيد
المزيد
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 11 دقيقة
بزشكيان: ملتزمون بالاهتمام بملاحظات وتوجيهات القائد وضمان مصالح الشعب
بزشكيان: ملتزمون بالاهتمام بملاحظات وتوجيهات القائد وضمان مصالح الشعب
إيران منذ 23 دقيقة
عراقجي لآية الله الخامنئي: إرشاداتكم سند لصون الكرامة الوطنية وتحقيق أهداف الثورة
عراقجي لآية الله الخامنئي: إرشاداتكم سند لصون الكرامة الوطنية وتحقيق أهداف الثورة
إيران منذ ساعة
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز لـ60 يومًا
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز لـ60 يومًا
إيران منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 11 دقيقة
بزشكيان: ملتزمون بالاهتمام بملاحظات وتوجيهات القائد وضمان مصالح الشعب
بزشكيان: ملتزمون بالاهتمام بملاحظات وتوجيهات القائد وضمان مصالح الشعب
إيران منذ 23 دقيقة
تراجع مخزون النفط الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ 40 عامًا
تراجع مخزون النفط الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ 40 عامًا
عربي ودولي منذ 8 ساعات
معركة  
معركة  "فصل الساحات" تكرّس وحدتها: ركع العدو وانتصرت إيران! 
نقاط على الحروف منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة