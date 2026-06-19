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جولة إعلامية توثق مسيرة العودة وآثار العدوان في منطقة جبل عامل الأولى 

2026-06-19 01:21
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بمشاركة واسعة من 27 وسيلة إعلامية محلية وعربية ودولية، نظّم الملف الإعلامي في منطقة جبل عامل الأولى، يوم الثلاثاء 16 حزيران/يونيو 2026، جولة ميدانية موسعة لتغطية مشاهد عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم بعد يومين من إعلان مذكرة التفاهم بين إيران وأميركا، والتي نصّت على وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم.

استهلت الجولة مسارها من مفرق العباسية، حيث رصد الإعلاميون طلائع قوافل الأهالي العائدين إلى بلداتهم، وكان في استقبال الوفود الإعلامية النائب حسين جشي.

عقب ذلك، جالت العدسات في بلدات جويا، والمجادل، والشهابية، وخربة سلم، والصوانة، وتولين، ومجدل سلم، حيث وثق الإعلاميون حجم الدمار الواسع الذي خلفته الغارات الصهيونية الهمجية، ورصدوا الآثار التي تركها العدوان على المنازل، والأحياء السكنية، والبنى التحتية في المنطقة.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية الجنوب العصف المأكول
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