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رياضة

مونديال 2026: كندا تتصدر المجموعة الثانية بسداسية في شباك قطر
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رياضة

مونديال 2026: كندا تتصدر المجموعة الثانية بسداسية في شباك قطر

2026-06-19 04:10
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خطت كندا خطوة كبرى نحو التأهل إلى دور الـ 32 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، عقب اكتساحها لمنتخب قطر بستة أهداف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما ليل الخميس الجمعة بمدينة فانكوفر الكندية، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وبهذا الانتصار، تربع المنتخب الكندي على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب سويسرا، الذي تفوق بدوره على البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1، لتصبح كندا على مشارف إنجاز تاريخي غير مسبوق ببلوغ الدور الثاني.

وشهدت المباراة نقطة تحول قاسية على المنتخب القطري الذي أكمل اللقاء بتسعة لاعبين؛ إذ تلقى المدافع همام الأمين بطاقة حمراء في الدقيقة 33 إثر خطأ ضد لاعب الوسط الكندي بوكنان، قبل أن يُطرد زميله عاصم مادبو في الدقيقة 53 بعد تدخل عنيف على المهاجم إسماعيل كوني، الذي غادر الملعب على إثره مصابًا وسط تصفيق الجماهير.

ورغم البداية الواعدة لقطر بهجمتين خطيرتين عبر إدميلسون جونيور وأكرم عفيف في الدقائق الأولى، إلا أن السيطرة الكندية فرضت نفسها تمامًا عقب ذلك. وافتتح كايل لارين التسجيل لكندا في الدقيقة 16 بعدما تابع كرة ارتدت من الحارس محمود أبو ندى. ودك مهاجم يوفنتوس جونتان دافيد الشباك القطرية بالهدف الثاني في الدقيقة 29، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويحرز الهدف الثالث لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، استغل أصحاب الأرض النقص العددي القطري، ليضيف البديل ساليبا الهدف الرابع من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 64، وتبعه البديل الآخر شافلبرج بالهدف الخامس في الدقيقة 75 بتسديدة غيرت اتجاهها بعد ملامسة قدم المدافع محمد مناعي. وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء، اختتم النجم جونتان دافيد مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس والشخصي الثالث له "هاتريك" في الوقت بدل الضائع.

الكلمات المفتاحية
قطر كندا كأس العالم 2026
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